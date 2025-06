A mesterséges intelligencia elveszi az emberek munkáját, vagy munkahelyeket teremt?

Sundar Pichai, az Alphabet vezérigazgatója a Bloomberg Tech Summiton tartott előadásában igyekezett megnyugtatni a mesterséges intelligenciával kapcsolatos munkaerőpiaci félelmeket. A Google anyavállalatának első embere szerint az AI nem a munkahelyek eltűnését, hanem azok átalakulását hozza magával – méghozzá pozitív irányban. Pichai úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia „gyorsítóként” működik, amely segít a vállalatoknak és az egyéneknek is hatékonyabban működni, nem pedig kiváltja őket.

Lesznek olyan munkák. amiket átvesz a mesterséges intelligencia.

Fotó: Unsplash

Bár az elmúlt években az Alphabet is végrehajtott leépítéseket, Pichai hangsúlyozta: a vállalat jelenleg is bővíti mérnöki csapatait, és legalább 2026-ig folytatja a toborzást, különösen olyan kulcsfontosságú területeken, mint a YouTube, a Waymo önvezető technológiája vagy a kvantumszámítástechnika. Kiemelte, hogy a vállalat nemcsak megtartani, hanem tovább bővíteni kívánja technológiai előnyét – mindezt egy olyan időszakban, amikor sokan az MI miatt éppen a leépítésektől tartanak.

Pichai elismeri, hogy az új technológiák mindig bizonytalanságot keltenek, ugyanakkor szerinte a félelmek helyett a lehetőségekre kell összpontosítani. Az MI nem a kreativitás, hanem az automatizálható rutinmunka területén jelent majd váltást, így az emberek értékesebb feladatokra koncentrálhatnak – például fejlesztésre, stratégiára vagy kapcsolattartásra.

Mesterséges intelligencia: alkalmazkodunk vagy ellenállunk?

A vezérigazgató beszédében kitért arra is, hogy az MI már most számos pozitív hatást gyakorol: segíti a fejlesztőket, gyorsítja a termékbevezetéseket, és új szintre emeli az ügyfélélményt. Úgy látja, a következő évek döntőek lesznek abban, miként sikerül társadalmi szinten is elfogadni és integrálni az MI-t a munka világába. Különösen fontosnak tartja az oktatás, az átképzések és a felelősségteljes vállalati magatartás szerepét ebben a folyamatban.

Az általános mesterséges intelligencia kapcsán Pichai óvatosan fogalmazott: bár jelentős előrelépések történtek, még korai biztosra venni, hogy valóban elérhető lesz-e ilyen szintű intelligencia. Szerinte a technológia fejlődése mellett legalább annyira fontos az etikai és társadalmi keretrendszer kialakítása is.