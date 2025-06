A mesterséges intelligencia nemcsak okosabbá, hanem szennyezőbbé is tesz bennünket

A Microsoft 2030-as „negatív kibocsátás” vállalása – miszerint több szén-dioxidot távolítanak el a légkörből, mint amennyit kibocsátanak – szintén komoly kihívásokkal néz szembe. A Meta és a Google is hasonló ígéreteket tett, ugyanakkor a gyors AI-terjeszkedés eddig inkább gyengítette, semmint erősítette a klímacélokhoz vezető utat.

Felhasználók és döntéshozók szerepe

A jelentés nemcsak a vállalatokat, hanem a döntéshozókat is megszólítja: sürgeti az állami szabályozásokat, a fenntartható infrastruktúra ösztönzését és a transzparens energiafelhasználási adatok nyilvánosságát. Ugyanakkor a felhasználók is részei a képletnek – az online jelenlét, a streaming vagy a mesterséges intelligencia alapú szolgáltatások használata is hozzájárul az energiafogyasztás növekedéséhez.

A jövő tehát nem csupán arról szól, milyen okos lesz a mesterséges intelligencia, hanem arról is, milyen okosan tudjuk kezelni a vele járó ökológiai kihívásokat. Ha a technológiai szektor valóban élhető jövőt akar építeni, akkor a következő forradalomnak a fenntarthatóság terén kell bekövetkeznie.