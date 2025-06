Elképesztő, de bárki beleolvashat a privátnak hitt Meta AI keresésekbe

Az internetbiztonsági szakértők szerint ez nem csupán etikai kérdéseket vet fel, hanem konkrét adatvédelmi és biztonsági aggályokat is. A felhasználók többsége pedig nincs is tisztában vele, hogy az általuk a Meta AI-nak feltett kérdések, illetve az azokra kapott válaszok egy nyilvános adatfolyamban is megjelenhetnek.

A Meta – a Facebook anyavállalata – generatív mesterséges intelligenciával működő asszisztense, a Meta AI egy új fejlesztési lépés keretében a felhasználói interakciókat részben nyilvános hírfolyammá alakította. Ez azt jelenti, hogy az emberek által feltett kérdések, kérések, problémák, valamint az ezekre adott gépi válaszok mások számára is elérhetővé, megtekinthetővé váltak. Sokan nem tudják, hogy a Meta AI keresései nyilvánosak lesznek, ha nem rendelkezünk kifejezetten az ellenkezőjéről. Fotó: Shutterstock Bár a Meta hangsúlyozza, hogy a nyilvános hírfolyam célja a közösségi tanulás és az AI működésének átláthatóbbá tétele, sokan meglepődtek azon, hogy akár személyes, érzékeny vagy munkával kapcsolatos lekérdezések is megjelenhetnek a nyilvánosság számára. A nyilvánosság ára: adatvédelmi és etikai kérdések A Meta nem titkolja, hogy az AI-felület nyilvános szekcióval is rendelkezik, ám a legtöbb felhasználó ezt nem észleli, vagy nem értelmezi megfelelően. A rendszer nem minden esetben figyelmeztet egyértelműen arra, hogy amit beírunk, azt mások is láthatják. Emiatt sokan anélkül osztanak meg véleményt, üzleti ötletet, magánéleti dilemmát, hogy tisztában lennének a keresésük nyilvánosságával. Sok internetbiztonsági szakértő szerint ez nem csak egyszerű kényelmetlenség, de adatvédelmi kockázat is, hiszen a Meta ezzel a megoldással olyan felületet hozott létre, amely első ránézésre privátnak tűnik, miközben valójában közösségi. A rendszerben pedig ennek köszönhetően előfordulhatnak olyan bejegyzések, amelyek szinte biztosan beazonosíthatók, mivel tartalmaznak nevet, utalásokat munkahelyre, iskolára vagy épp egyedi családi helyzetekre. Ezeket egy ügyes adatgyűjtő vagy egy rosszindulatú netes bűnöző könnyedén visszafejheti és akár közösségi média fiókokhoz is kötheti. Technikai háttér: hogyan működik a nyilvános hírfolyam? A Meta AI lekérdezéseit két részre bontja: az egyik a privát, a másik a „Share & Discover” néven futó, kvázi közösségi adatfolyam. Ebben láthatók mások által feltett kérdések és az AI válaszai. A rendszer tanul ebből, a felhasználók pedig inspirációt meríthetnek. A gondot az jelenti, hogy a Meta AI alapértelmezés szerint is továbbíthatja a kérdéseinket ebbe a hírfolyamba – főként, ha nem választjuk ki kifejezetten a privát interakció lehetőségét. A visszakereshetőség, archiválás és tartalomszűrés funkciói ráadásul korlátozottak.

Konkrét kockázatok: mik jelenhetnek meg és miért probléma ez? Személyes információk – Olyan kérdések is nyilvánosságra kerülhetnek, amelyekben szerepelhet név, lakhely, családi állapot, egészségügyi vagy pszichés probléma.

– Olyan kérdések is nyilvánosságra kerülhetnek, amelyekben szerepelhet név, lakhely, családi állapot, egészségügyi vagy pszichés probléma. Üzleti titkok, ötletek – Startup ötletek, szlogenjavaslatok, kampányötletek is „kiszivároghatnak”.

– Startup ötletek, szlogenjavaslatok, kampányötletek is „kiszivároghatnak”. Vállalati, intézményi nevek – Sok kérdés utal adott cégekre, szolgáltatókra, munkafolyamatokra – akár érzékeny iparági kontextusban is.

– Sok kérdés utal adott cégekre, szolgáltatókra, munkafolyamatokra – akár érzékeny iparági kontextusban is. Politikai vagy erkölcsi állásfoglalások – Ezek nyilvánossá válása könnyen a felhasználó beazonosításához vezethet. Milyen rendszereken keresztül fut ez a szolgáltatás? A Meta AI a cég több platformjába is integrálódik – például a Facebook, az Instagram, a WhatsApp és a Meta webes felületein is elérhető. Mivel az AI-integráció fokozatosan élesedik, nem minden országban és nem minden felhasználó számára működik ugyanúgy. Az Egyesült Államokban már teljes funkcionalitással elérhető, Európában azonban adatvédelmi szabályozások miatt még korlátozottabb az elérhetősége. A nyilvános adatfolyam eléréséhez nem szükséges regisztrált Meta AI felhasználónak lenni: böngészőből is megnyitható, így bárki átfuthatja az ott megjelenő kereséseket és válaszokat. A Meta válasza: edukáció vagy felelősséghárítás? A Meta hangsúlyozza, hogy a nyilvános keresések célja a transzparencia és a felhasználók edukálása a mesterséges intelligencia működéséről. A vállalat szerint a felhasználói feltételekben szerepel, hogy a kérdések megosztásra kerülhetnek, és a szolgáltatás használatával ezt a feltételt a felhasználó elfogadja. Az adatvédelmi szakértők ezzel szemben azt mondják: az „elfogadás” akkor lenne valós, ha a felhasználó egyértelmű, jól látható figyelmeztetést kapna minden olyan esetben, amikor keresése nyilvános felületre kerül.

Mit tehet a felhasználó? Ellenőrizze a beállításokat: Ha a Meta AI felületén keres, mindig győződjön meg arról, hogy a „privát" interakciót választja, ha nem akarja, hogy a keresése megjelenjen a közösségi hírfolyamban. Kerülje a személyes adatokat: Soha ne írjon be olyan információt, amely alapján beazonosíthatóvá válik, még ha a felület privátnak is tűnik. Kövesse nyomon a nyilvános hírfolyamot: Ha rendszeresen használja a Meta AI-t, érdemes időnként átnézni a publikus kereséseket – hátha valamelyik saját bejegyzés is ott szerepel. Olvassa el a szolgáltatási feltételeket: Bár sokan ezt kihagyják, a Meta AI működési elveinek pontos ismerete segíthet elkerülni a kellemetlen helyzeteket. Meta AI: tanulási platform vagy adatvédelmi aknamező? A Meta AI kereséseinek nyilvánossá tétele izgalmas lehetőség a közösségi tanulásra – de csak akkor, ha a felhasználók teljeskörűen tisztában vannak azzal, mire mondanak igent. A jelenlegi rendszer nem biztosít kellő átláthatóságot vagy védelmet azok számára, akik bizalmas információkat kérnek egy, első ránézésre privátnak tűnő AI-tól. A mesterséges intelligencia térnyerése nemcsak technológiai, hanem társadalmi kérdés is – és a Meta új funkciója ezt különösen világossá teszi.

