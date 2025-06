Játékos fronton erősít a Microsoft

A Microsoft június 9-én, vasárnap tartotta meg idei legnagyobb prezentációit, amelyeken az Xbox Games Showcase, a Windows újdonságai és a Microsoft Build fejlesztői esemény hírei is napvilágot láttak. A vállalat minden fronton újít: a játékvilágtól a vállalati mesterséges intelligencián át a Windows 11 frissítéseiig.

Call of Duty: Black Ops 7 - A Microsoft egyik legnagyobb címe.

A nap legnagyobb szenzációja az Xbox Games Showcase 2025 volt, amely látványos előzetesekkel és meglepő bejelentésekkel szolgált. A legnagyobb visszhangot az új, kézi Xbox-konzol keltette, amelyet az Asus-szal együttműködésben fejlesztenek. A készülék célja, hogy versenyre keljen a Nintendo Switch-sel és a Steam Deckkel – egy hordozható, de teljes értékű Xbox-élményt ígér.

A játékbejelentések között szerepelt a Persona 4 Remake, a régóta várt Hollow Knight: Silksong új trailere, valamint a Call of Duty: Black Ops 7, amely visszahozza a népszerű Zombies módot és kooperatív kampányt is kínál. Ugyanilyen figyelemre méltó volt a The Outer Worlds 2, a Clockwork Revolution, a Grounded 2 (július 29-i megjelenéssel), a Ninja Gaiden 4 (október 21-én) és a Super Meat Boy 3D debütálása. A bemutatót Phil Spencer zárta, aki megerősítette: 2026-ban visszatér a Fable, a Gears of War, a Forza és egy új Halo-játék is.

A Windows jövője: mesterséges intelligenciával támogatva

A Windows 11 új, 25H2-es frissítéséről is érkeztek fontos hírek. A rendszer ősszel érkezik, és többek között támogatni fogja a Markdown-formátumot a Jegyzettömbben, valamint új, AI-alapú funkciókat is bevezet a Microsoft Store-ban. A Copilot funkcióval a felhasználók összehasonlíthatják az alkalmazásokat, testreszabott ajánlásokat kapnak, és még a vásárlási döntések meghozatalában is segítséget kaphatnak. A játékosokat célzó fejlesztések között szerepel a stabilabb USB-C támogatás, az Edge Game Assist új verziója, valamint frissítések a gamer laptopok optimalizálására, főként az MSI termékeinél.

A Microsoft emellett európai felhasználóinak is nyit: az EU digitális piacokról szóló rendeletének megfelelően új, böngészőválasztó menü kerül a rendszerbe az EGT-országokban.

Copilot és fejlesztői eszközök: új szintre emelik az AI-t

A Microsoft Build fejlesztői eseményen a vállalat egyértelművé tette: a jövő mesterséges intelligenciája már nem csupán egyetlen eszközként működik, hanem hálózatként. A Copilot Tuning lehetővé teszi, hogy a Microsoft 365 felhasználók saját, testreszabott AI-ügynököket hozzanak létre, például jogi vagy HR-dokumentumok feldolgozására. A multi-agent orchestration révén több Copilot egyszerre, egymással koordináltan képes dolgozni – ezzel komplex folyamatok is automatizálhatók.