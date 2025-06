Radikálisan néz ki a Nothing fejhallgatója

Folytatja a termékkínálatának szélesítését a kínai Nothing gyártó, a következő körben várhatóan július elején az első vezeték nélküli fejhallgatóját mutatja majd be. A termékről eddig szinte semmit sem lehetett tudni, ám a nothing_fan_blog instagramos fióknak köszönhetően most jó minőségű fotókon kiszivárgott.

Nincs középút, vagy nagyon tetszik valakinek a Nothing Headphone (1), vagy nagyon nem

Fotó: nothing_fan_blog / Instagram

A gyártó ezúttal is leteszi majd a névjegyét, Nothing Headphone (1) abszolút radikálisan néz ki, semmivel sem összehasonlítható dizájnt kapott. A cég mobiljaihoz hasonlóan végletekig megosztó termékről van szó, egyéni ízlés és stílus kérdése, hogy ki mit gondol az ipari és futurisztikus jellegű megjelenésről.

A Nothing Headphone (1) műszaki paramétereit nem szellőztette meg a magát „hivatalos német rajongói oldalnak” tituláló Instagram-fiók, de a fotók alapján vezetékes módban is használható, van rajta 3,5 mm-es audio Jack hangbemenet. A hírek szerint a prémium kategóriás fejhallgató ajánlott ára olyan 120 ezer forintot jelentő 299 euró lesz, többek közt a Bose és Sony felső polcos termékeit kívánja vele megszorongatni a Nothing.

