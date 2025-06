Komoly baj lehet a PlayStation 5 konzolokkal

Aggodalomra okot adó beszámolóval állt elő a gaminggel foglalkozó Moore Law Is Dead YouTube-csatorna a PlayStation 5 konzolokkal kapcsolatban. A forrása pedig kivételesen nem egy anonim szivárogtató volt, hanem az Alderon Games játékfejlesztőt alapított Matthew Cassells.

Hardveres gond alakulhat ki a Sony PlayStation 5 konzolokban. Fotó: Evgeniy Kondratiev / Unsplash

A csatorna Broken Silicon podcastjében vendégeskedett Cassells azt állítja, hogy hosszabb használatot követően hardveres gond alakulhat ki a Sony PlayStation 5 konzolokban, erős terhelés alatt túlmelegedhetnek és lekapcsolhatnak. A jelenséggel a fejlesztőcég egyes dolgozói is találkoztak, ezen túlmenően pedig a Path of Titans játékukat játszók is egyre nagyobb számban panaszkodnak miatta.

A PlayStation 5 konzolokban használt hűtőpaszta lehet az ok

Cassells szerint a PS5 konzolban használt, folyékony fém hűtőpaszta jelenti a gondot, különösen az álló tájolásban használt konzolok esetén idővel enyhén kifolyhat rendszerlapka és a hűtőborda közül. Emiatt a hűtőrendszer kevesebb hőt képes elszállítani a konzol agyát jelentő chipről, így komoly terhelés esetén az túlmelegedik.

A játékfejlesztő szerint a Path of Titans PS5-ös játékosbázisának olyan 2-3 százalékát érintheti a túlmelegedési gond, ami elsőre nem tűnhet óriási aránynak, de éppen elég frusztrált gamerről van szó.

A Sony valószínűleg már rég tud a problémáról, a PlayStation 5 legújabb Slim hardveres változatában és a PlayStation 5 Próban már van egy perem a chip és a hűtőborda között, ami megakadályozhatja a hűtőpaszta kifolyását.

Viszonylag jó hír a túlmelegedési problémával küzdők számára, hogy javítható gondról van szó, csak szét kell szedni a konzolt és újra kell pasztázni a rendszerlapkáját. Ez kellő bátorsággal és utánajárással otthon is megoldható, de fontos, hogy normál hővezető paszta helyett folyékony fémeset kell használni.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!