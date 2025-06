A bizonyítványok már a fiókban, de a tanulás nem áll meg – legalábbis a pedagógusok számára biztosan nem. Már eddig is közel 1000 tanár vett részt a Yettel digitális oktatási programja, a ProSuli mesterséges intelligenciára fókuszáló képzéssorozatán. A visszajelzések alapján nem csak az érdeklődés, de a fejlődésre való igény is töretlen. A júliusi képzés arra fókuszál majd, hogy hogyan lehet könnyebbé tenni a tanárok életét, miként lehet egyes pedagógusi feladatokat automatizálni.

Fotó: ThisisEngineering / Unsplash

Bár a legtöbb iskolában már véget ért a tanév, a tanárok egy része még nem kapcsolt pihenő üzemmódba. A ProSuli a nyári szünetben is aktívan támogatja a pedagógusokat, hogy lépést tarthassanak a technológiai-digitális változásokkal. A tavasszal indított mesterséges intelligencia workshop-sorozat a vártnál is nagyobb érdeklődést váltott ki: az első két alkalmon közel 1000 pedagógus vett részt, és 40%-uk jelezte, hogy szeretnének a következő képzésekhez is csatlakozni.

Váratlan oktatási siker

A ProSuli célja, hogy a digitális oktatás élvonalában maradjon – nemcsak technológiai értelemben, hanem pedagógiai szempontból is. A program már korábban is nyitott volt az újdonságokra, a robotika világa után idén tavasszal a mesterséges intelligencia is megjelent a palettán – elsősorban nem elméleti, hanem gyakorlati szempontból. A képzéssorozat első alkalmának témája az volt, hogy hogyan lehet az AI segítségével tananyagokat, feladatokat, óravázlatokat készíteni, valamint hogy miként tudják a tanárok a mesterséges intelligenciát eszközként használni, nem pedig kihívásként megélni. A második workshop fókuszában a feladatkészítés állt: a pedagógusok konkrét példákon keresztül tanulhatták meg, hogyan lehet az AI-t beépíteni a teszt- és felmérőkészítésbe.

„Már az első alkalomra hatalmas volt a túljelentkezés, ami számunkra is váratlan sikert jelentett, és tudtuk, hogy folytatnunk kell. A résztvevők hálásak voltak, és úgy tűnik, valami olyasmire tapintottunk rá a workshoppal, amire tényleg hatalmas igény van jelenleg a pedagógusok körében” – mondta Koren Balázs, a ProSuli program szakmai vezetője. „A mesterséges intelligencia sokak számára még mindig távoli vagy ismeretlen fogalom, amivel egyedül nehezen tudnak megismerkedni, mi viszont megpróbáljuk közelebb hozni és hasznos eszközként bemutatni – gyakorlatorientált módon.”