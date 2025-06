A Tinder lejárt lemez! Így randizunk majd a jövőben

Mikrandik: gyors, könnyed találkozások a túlterhelt életekben

A társkeresés egyik fő akadálya ma már nem a technológia hiánya, hanem az idő. A folyamatos munkaterhelés, az információs túlterheltség és a döntésfáradtság miatt egyre kevesebb ember hajlandó vagy képes hosszú üzenetváltásokra, majd hosszas előkészületeket igénylő randikra.

Erre a problémára reagálnak a mikrandik – azaz rövid, alacsony belépési küszöbbel járó találkozások. Ezek célja, hogy minimális előzetes egyeztetés után, akár aznapra szervezhető, 15–30 perces, kávézás jellegű randevúkat tegyenek lehetővé. Az Espresso, a Blinkdate és az új magyar fejlesztésű Randikattintás is erre a koncepcióra épít.

A mikrandik pszichológiája egyszerű: ha nincs meg az azonnali szikra, senki sem veszített órákat az életéből. Ha viszont van, akkor könnyen lehet mélyebb kapcsolat is belőle. Az első benyomások gyors szűrése csökkenti a „ghosting” arányát is, hiszen az interakciók személyesebbek, még ha rövidek is.

Van-e tényleges társadalmi igény ezekre az újításokra?

A technológia önmagában nem garancia a sikerre. A valódi kérdés az, hogy a felhasználók készen állnak-e elhagyni a jól ismert, bár megkopott „jobbra-balra húzós” rendszereket. A jelenlegi trendek alapján a válasz: részben igen. A fiatalabb korosztály – különösen a Z-generáció – egyre inkább keres olyan digitális élményeket, amelyek autentikusabbak, játékosabbak és személyesebbek.