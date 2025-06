Hogyan találjunk meg egy utánunk kémkedő rejtett kamerát?

A technológia fejlődésével nemcsak az életünk válik kényelmesebbé, hanem sajnos az is egyre könnyebbé válik, hogy valaki a tudtunk nélkül megfigyeljen bennünket. Az utóbbi években világszerte egyre több olyan esetről hallani, ahol utazók rejtett kamerákra bukkantak szálláshelyükön – Airbnb-lakásokban, de akár hotelekben, panziókban is. A kamerák többsége olyan eszközökbe van beépítve, amelyek teljesen hétköznapinak tűnnek: egy füstjelző, egy digitális óra, egy telefontöltő vagy egy lámpa is rejthet apró lencséket.

Ennél azért találhatunk alaposabban eldugott rejtett kamerákat is.

Sok esetben a vendégek semmilyen különöset nem észlelnek – legfeljebb akkor kezdenek gyanakodni, ha egy eszköz furcsán viselkedik, világít, vagy olyan helyen van elhelyezve, ahonnan közvetlen rálátása nyílik az ágyra vagy a fürdőszobára. A legtöbb rejtett kamera vezeték nélküli hálózaton keresztül közvetít képet, és mivel rendkívül kicsi, alig észrevehető. Éppen ezért fontos, hogy minden utazás során tudatosan átnézzük a szállásunkat, és ne féljünk kérdezni vagy lépni, ha valami gyanúsat észlelünk.

Milyen tárgyakban lehetnek rejtett kamerák?

Ha megérkezünk egy szállásra, érdemes alaposan körülnézni – különösen azokon a helyeken, ahol privát pillanatainkat töltjük. A következő eszközökben gyakran találnak rejtett kamerát:

Füstérzékelők – különösen, ha szokatlan helyen vannak elhelyezve, vagy túl sok van belőlük.

– különösen, ha szokatlan helyen vannak elhelyezve, vagy túl sok van belőlük. Digitális ébresztőórák – ezek gyakori álcaeszközök, mivel sok szobában természetes kiegészítőnek számítanak.

– ezek gyakori álcaeszközök, mivel sok szobában természetes kiegészítőnek számítanak. Telefontöltők és adapterek – apró kamerák is beépíthetők az USB-portok környékére.

– apró kamerák is beépíthetők az USB-portok környékére. Lámpák, növények, dekorációk – szinte bármilyen tárgy alkalmas lehet a rejtésre, ha jól pozícionálták.

– szinte bármilyen tárgy alkalmas lehet a rejtésre, ha jól pozícionálták. Légkondicionáló vagy szellőzőnyílások – ezekben a kis nyílásokban akár mozgásérzékelős kamera is elférhet.

– ezekben a kis nyílásokban akár mozgásérzékelős kamera is elférhet. Tévék és médialejátszók – a legtöbben nem gyanakodnak ezekre, pedig a hangszórórács mögé is elrejthetnek optikát.

Ha bármelyik eszköz furcsán viselkedik (például világít, halk zümmögő hangot ad, vagy más helyről át lett helyezve), érdemes közelebbről is megvizsgálni.