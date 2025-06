A Samsung lecserélheti a telefonjaiban a Google mesterséges intelligencia-rendszerét

A Samsung, azt vizsgálja, hogyan építhetné be a Perplexity AI nevű cég okos technológiáját a jövőbeli telefonjaiba. A Perplexity AI egy olyan rendszer, amely nem csak keres az interneten, hanem meg is próbál válaszolni a kérdéseinkre, ráadásul megmutatja, honnan vette az információt. Ez sokak számára hasznos lehet, ha gyorsan szeretnének megtudni valamit anélkül, hogy több weboldalt kellene végigolvasniuk.

A Samsung Perplexity Ai rendszert építene a telefonjaiba.

Fotó: Amanz / Unsplash / https://unsplash.com/photos/a-cell-phone-sitting-on-top-of-a-table-next-to-a-lamp-y0xA9Rv6oow

Az AI-vállalat új forrásbevonási fordulójának egyik legnagyobb befektetőjeként a Samsung arról tárgyal, hogy a Perplexity alkalmazását és asszisztensét előre telepítse telefonjaira, és keresési funkcióit integrálja az alapértelmezett böngészőbe. Ez akár a mindennapi használat során több területen is érezhető lehet. Például, ha megkérdezünk valamit a telefonunktól, az nem csak linkeket adna a keresőből, hanem egy érthető választ fogalmazna meg nekünk, megjelölve, hogy honnan származik az információ. Ez segíthet gyorsabban eligazodni a tudnivalók között és ellenőrizni is, hogy mennyire megbízható a válasz.

Azonban ez a lépés nem csak előnyökkel járhat. Az ilyen okos rendszereknek sok számítási kapacitásra van szükségük, ami befolyásolhatja a telefon akkumulátorának élettartamát és a sebességét. Emellett fontos kérdés, hogy mennyire pontosak és megbízhatóak lesznek ezek a válaszok a mindennapi használat során. A mesterséges intelligencia néha tévedhet, vagy olyan információkat adhat, amelyek nem teljesen helytállóak.

Nyugdíjazza a Samsung Bixby-t?

Az is kérdéses, hogy a Samsung hogyan fogja ezt a technológiát beépíteni a meglévő rendszereibe, például a Bixby hangasszisztensbe. A vállalatok állítólag arról is tárgyalnak, hogy a Perplexity AI-technológiája a Samsung saját asszisztensének, a Bixby-nek egyes funkcióit is működtesse - jelentette a Bloomberg, hozzátéve, hogy a partnerség még idén létrejöhet.

A Samsung nincs egyedül a Perplexity funkcióinak integrálásával. A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy az Apple is fontolgatta a Perplexity keresőmotor opcióként való hozzáadását a Safarihoz, áprilisban pedig a Motorola jelentette be, hogy partnerséget kötött a Perplexityvel a mesterséges intelligencia funkciók működtetése érdekében.