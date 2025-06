A Nintendo Switch 2 ugyanazt a hibás alkatrészt kapta, amit az elődje

A technológiát jól ismerő iFixit csapata az új Nintendo Switch 2 konzol Joy-Con vezérlőit is alaposan megvizsgálta. A szétszerelés során kiderült, hogy a belső felépítés szinte teljesen azonos a korábbi modellekkel – különösen a joystick-modul tekintetében, amely az elmúlt évek egyik legkomolyabb felhasználói panaszát okozta: a „drift” jelenséget.

Nintendo Switch 2 - új hardver, régi problémák.

Ez a hiba azt eredményezi, hogy a karakterek vagy kurzorok önálló mozgásba kezdenek, még akkor is, ha a felhasználó nem ér hozzá az analóg karhoz. A probléma nemcsak bosszantó, de bizonyos játékoknál konkrétan használhatatlanná teheti az irányítást.

A „drift” a Switch 2-megjelenésével nem múlt el – csak továbböröklődött?

A Switch 2 sok szempontból előrelépést jelent – jobb kijelző, gyorsabb processzor, hosszabb akkumulátoridő –, de a hardveres joystick-mechanizmus maradt, amilyen volt. Az iFixit szerint nem történt jelentős módosítás a belső szerkezetben, és a műanyag–fém súrlódásán alapuló konstrukció továbbra is hajlamos lehet a kopásra és porosodásra.

A Nintendo korábban többször is reagált a panaszokra, sőt, egyes régiókban ingyenes javítást is biztosított. Az Egyesült Államokban kollektív per indult a vállalat ellen a Joy-Con drift miatt, amely a gyermekjátékokra vonatkozó jótállási szabályokat is próbára tette.

Miért nem javították ki?

Bár a Nintendo nem adott hivatalos választ arra, miért nem változtatott a jól ismert problémás alkatrészen, az iparági elemzők szerint több oka is lehet. Az egyik, hogy a Joy-Con gyártósorainak teljes újratervezése komoly költségekkel járna, amit a cég igyekezhetett elkerülni. A másik lehetőség, hogy a vállalat belső adatai alapján a hiba aránya – legalábbis a javításra visszakerült eszközök számát tekintve – nem volt annyira kirívó, mint amilyen hangos volt a nyilvános visszhangja.

Mit jelent ez a felhasználók számára?

A hír egyértelműen aggodalomra ad okot azoknak, akik a Switch 2-t tartós, megbízható játékkonzolként szeretnék használni. Míg a hardver egyéb területeken fejlődött, a vezérlők ugyanazzal a potenciálisan gyenge láncszemmel működnek. A vásárlók tehát ugyanazzal a kockázattal számolhatnak, mint eddig: előbb-utóbb előfordulhat, hogy a Joy-Con driftelni kezd.