Nem csak könyvet, képregényt is olvashatunk a színes ekönyv-olvasóval

A kézírás-felismerő elég jól működik!

Akkumulátor és használhatóság

A 3700 mAh-s akkumulátor e‑papír technológiával kombinálva kiemelkedő üzemidőt kínál. Olvasásra és jegyzetelésre használva akár 1–2 hétig is bírja töltés nélkül, ha a háttérvilágítást visszafogottan használjuk. Android-alkalmazások intenzív használata vagy gyakori frissítési módváltások persze gyorsabban merítik az akkumulátort, de még így is bőven túlszárnyalhatjuk a hagyományos tabletek többségét.

Az USB-C töltőport a készülék oldalsó részén található, ami például a tokokkal kombinálva kissé nehézkessé teszi a csatlakoztatást. Ilyenkor ugyanis nyitva kell hagynunk a tokot, mert azon nem hagyott lyukat a gyártó a töltőkábelnek. Igaz ugyan, hogy cserébe a töltő nyílása védve van, amikor nem használjuk. A töltési idő körülbelül két óra, és teljes feltöltéssel akár több ezer oldalt is elolvashatunk.

Onyx Boox Note Air 4C – nem ebook-olvasó, de nem is tablet. Akkor mi?

A Onyx Boox Note Air 4C egy összetett, sokoldalú eszköz, amely nemcsak olvasásra, hanem jegyzetelésre, tanulásra, sőt akár könnyebb munkafolyamatokra is kiválóan használható. A színes Kaleido 3 kijelző valóban új lehetőségeket nyit meg, főként azok számára, akik nem csupán szövegekkel, hanem vizuális tartalmakkal is dolgoznak. Bár az E‑Ink technológia bizonyos korlátokat állít a mozgókép-megjelenítés elé, a készülék teljesítménye, az Android rendszer nyitottsága és a stylusos jegyzetelés élménye így is vonzó alternatívává teszi mindazok számára, akik képernyő előtt, de szemkímélő módon szeretnének dolgozni.

Ugyanakkor nem egy tablet alternatívája: a színes mód lágy pasztell térhatása és a kijelző frissítési korlátai miatt nem ajánlható például videónézésre, képszerkesztésre.

A Note Air 4C nem egy iPad-helyettesítő – de nem is akar az lenni. Aki ezzel tisztában van, és első helyen az olvasást, jegyzetelést, árnyalatgazdag vizuális élményt keresi, annak a Note Air 4 C egy jó választás lehet, bár ettől függetlenül még mindig nem értjük, hogy miért kellett lecserélni jól működő elődöt, ugyanis ez a készülék szinte semmivel sem tud többet, mint a Note Air 3C. Mondjuk az is igaz, hogy az előd már pont kezdett volna kicsit olcsóbb lenni, így meg újraindul a 200 000 forint feletti árszinten az új modell (jelenleg 210 000 forint a legolcsóbb kereskedőknél). Tehát egy nagyon okos lépés volt ez az Onyx-tól, még ha nem is túl elegáns.

Előnyök Könnyű

Egyszerűen kezelhető

Ügyesen felismeri a kézírást

Színes kijelző

Háttérvilágítás Hátrányok Színes módban a kép sötétebb és alacsonyabb DPI

E‑Ink korlát: nem valós idejű animációkhoz optimalizált

USB-C port bal oldalon: tok alatt problémás

Balkezeseknek kicsit kényelmetlenebb

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!