Elmagyarázzuk Kapu Tibor űrutazásának egészen hihetetlen technológiai bravúrjait

Kapu Tibor és az Axiom–4 legénysége

A négyfős személyzetet Peggy Whitson vezeti, aki tapasztalt NASA-űrhajósként és jelenleg az Axiom egyik vezető szakembereként felel a küldetésért. Mellette Shubhanshu Shukla (India) pilótaként, Sławosz Uznanski-Wiśniewski (Lengyelország) és Kapu Tibor küldetésspecialistaként vesz részt a programban.

Kapu Tibor Farkas Bertalan után a második hivatalos magyar űrhajós. Gépészmérnökként végzett, hosszú éveken át dolgozott nemzetközi ipari cégeknél, és az utóbbi években speciális kiképzéseken vett részt az Axiom és a NASA központjaiban.

A SpaceX által közzétett fotó az Ax-4 legénységének tagjairól (balról jobbra) Kapu Tibor, Shubhanshu Shukla, Peggy Whitson és Slawosz Uznanski a SpaceX Dragon űrhajó belsejében.

Tudományos célok és kísérletek

A fedélzeten több mint 60 tudományos és technológiai kísérlet vár végrehajtásra, amelyeket különféle országok kutatóintézetei és vállalatai készítettek elő. Magyar részről többek között olyan kutatások zajlanak majd, amelyek az izomzat mikrogravitációs viselkedését, az immunválaszokat, illetve különféle biológiai szövetek reakcióit vizsgálják. Ezek nem csupán alapkutatási értékkel bírnak, hanem hosszabb távon hasznosulhatnak az orvostudományban és az űrhajósok egészségvédelmében.

Emellett anyagtudományi és optikai méréseket is végeznek – többek között egy magyar fejlesztésű optikai szenzor demonstrációjára is sor kerül –, illetve vizsgálják a mikrogravitáció hatását különféle nanotechnológiai anyagokra is.

Az Axiom jövőképe: űrutazás kereskedelmi alapon

Az Axiom–4 nemcsak tudományos küldetés, hanem egy kísérlet is arra, hogyan működhetnek a jövő kereskedelmi űrállomásai. Az Axiom Space célja, hogy leváltsák a Nemzetközi Űrállomást egy saját fejlesztésű modulrendszerrel, amely teljes mértékben piaci alapon működne. Az Axiom-missziók során szerzett tapasztalatok kulcsfontosságúak lesznek az ehhez szükséges technológiai és emberi tényezők vizsgálatában.

Technikai kihívások és előkészületek

A küldetés eredetileg korábbi időpontban indult volna, ám több technikai és meteorológiai tényező miatt halasztani kellett. A Falcon 9 üzemanyag-rendszerében és szelepeiben észlelt szivárgások, az ISS Zvezda moduljának állapotellenőrzése, valamint kedvezőtlen légköri viszonyok is közrejátszottak a halasztásban. Az utolsó napokban a teljes rendszerteszt és biztonsági ellenőrzések zajlottak, beleértve a „wind fire upload” fázist, amely során szimulációs adatokat töltenek fel a fedélzeti rendszerekhez.