Életmentő riasztás jön a WearOS okosórákra

Hazánkban szerencsére nem kell tartani komoly földrengésektől, már a függönyöket enyhén libegtetni képesek is ritka és szenzációs jelenségek. A világ más tájain merőben eltérő a helyzet, bármikor történhetnek emberéleteket követelő és óriási anyagi kárral járó rengések, az efféle vidékeken lakóknak megmentheti az életét, ha egy riasztás jóvoltából akár csak néhány másodpercet is nyernek a cselekvésre.

A 2023-as törökországi földrengésben összedőlt egyik épület İskenderun városában

Fotó: Çağlar Oskay / Unsplash

A Google eredetileg 2020-ban vezette be az Androidban a földrengésjelző funkciót, a néhány országban való tesztelését követően pedig 2022-ben a világ legtöbb országára kiterjesztette.

Többek közt Magyarországon is gyárilag aktív az androidos mobilokon, általában a 4,5-ös vagy erősebb rengésekről szokott és tud riasztást megjeleníteni.

Most újabb fontos és logikus lépést téve a Google megkezdte földrengésjelző okosórákra való kiterjesztését is. Ez a Google Play-szolgáltatások keretrendszer júniusi frissítésének változtatási jegyzékéből derült ki, akinél települ a szoftver 25.21-es változata, az elméletileg már az okosóráján is megkapja földmozgásokról szóló riasztásokat.

