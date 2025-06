Jönnek a hirdetések a WhatsAppba

Nem kerülték el a sorsukat a WhatsAppot használók, a Facebookot és az Instagramot is birtokló Meta megkezdte a csevegőszolgáltatás közösségi komponenseinek a monetizációját. Egy füst alatt két nagy változtatás bevezetését kezdte meg, egyrészt hirdetések kerülnek az Állapot funkcióba, másrészt pedig a tartalomkészítők képessé váltak havidíjas előfizetés mögé zárni a tartalmaikat.

Jönnek a hirdetések és havidíjas előfizetések a WhatsAppra

„A mai napon új funkciókat vezetünk be a Frissítések lapon, ahol a Csatornák és az Állapot funkció is található. Az elmúlt két évben azon dolgoztunk, hogy ez a lap olyan hely legyen, ahol újdonságokat tudsz felfedezni a WhatsAppon – most pedig már napi másfél milliárd ember használja. Ez a lelkesedés ösztönöz bennünket, ezzel együtt pedig szeretnénk segíteni az adminisztrátorok, a szervezetek és a vállalkozások számára gyarapodni a WhatsAppon.

Ezt háromféle módon tervezzük:

Csatorna-előfizetések: támogathatod a kedvenc csatornádat, ha előfizetsz, hogy exkluzív frissítéseket kapj havi díj ellenében.

Csatornahirdetések: Amikor a csatornákat böngészed, segítünk olyan új csatornákat felfedezni, amelyek érdekesek lehetnek számodra. Az adminisztrátoroknak most már lehetőségük van arra, hogy növeljék a csatornájuk láthatóságát.

Hirdetések az Állapot funkcióban: új vállalkozásokat találhatsz, és könnyedén elkezdhetsz velük beszélgetni egy termékről vagy szolgáltatásról, amelyet az Állapot funkcióban hirdetnek.

Ezek az új funkciók csak a Frissítések lapon fognak megjelenni, a személyes csevegésektől elkülönítve. Ez azt jelenti, hogy ha csak az ismerőseiddel és a szeretteiddel való csevegésre használod a WhatsAppot, változatlanul ugyanabban az élményben lesz részed” – olvasható a hivatalos tájékoztatásban.

