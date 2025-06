Gyenge az otthoni Wi-Fi? Így javíthatjuk egyszerűen a jelerősséget

Egy határidős munkát nem tudunk feltölteni a szerverre, vagy a kedvenc filmünk legjobb akciójeleneténél kezd el szaggatni a Netflix? Az otthoni vezeték nélküli hálózat már olyan fontos része az életünknek, hogy a hibáit nagyon nehezen viseljük. De miért is kéne elviselnünk? Most megmutatjuk azt a hét módszert, amelyekkel otthon, saját kezűleg is érezhetően javítható a Wi-Fi hálózat teljesítménye.

A lakás minden pontján, de akár a teraszon is fontos lehet a gyors Wi-Fi.

Fotó: David L. Espina Rincon / Unsplash / https://unsplash.com/photos/a-person-sitting-at-a-table-with-a-laptop-rrUKgs_o8QM

A router elhelyezése kulcsfontosságú

Az otthoni Wi-Fi-hálózat szíve a router – és annak elhelyezése messze nem mindegy. Sokan elrejtik a készüléket egy sarokba, szekrénybe vagy polc alá, ám ez jelentősen gyengítheti a jelet. A Wi-Fi-hullámok ugyanis terjedés közben akadályokba ütköznek: falakba, bútorokba, fémtárgyakba. Ha a routert egy központi, nyitott helyre helyezzük – például a lakás középpontjába, asztalra, nyitott polcra vagy a szekrény tetejére –, az javítja a lefedettséget és a stabilitást. A router antennáit érdemes függőleges és vízszintes irányban váltakozva beállítani, hogy a jelek minden irányba terjedjenek.

Tartsuk távol az elektromos zavaróktól

A háztartásban számos eszköz akadályozhatja a Wi-Fi jel terjedését. A mikrohullámú sütők, vezeték nélküli telefonok, bébiőrök vagy akár a Bluetooth hangszórók is zavarhatják a vezeték nélküli jelet, főleg 2,4 GHz-es frekvencián. Érdemes a routert minél távolabb helyezni ezektől az eszközöktől, illetve ha lehet, inkább a 5 GHz-es frekvenciát használni, amely kevésbé érzékeny az interferenciára. Fontos az is, hogy a routert ne rejtsük el fémszerkezetek (például kazettás szekrény, tükör hátlapja) mögé, mert ezek erősen blokkolhatják a jelet.

Sajnos a ma oly divatos gipszkarton falak belső, fém tartószerkezete sem a legjobb barátja a vezeték nélküli hálózatnak.

Frissítsük a router szoftverét

Ahogy egy okostelefon, úgy a router is rendszeres szoftverfrissítést igényel. A gyártók folyamatosan javítják a teljesítményt, biztonságot és kompatibilitást, ezért érdemes időnként ellenőrizni, elérhető-e új firmware. A modern routerek kezelőfelületén keresztül ez néhány kattintással elvégezhető. Egy elavult rendszer nemcsak lassabb, de biztonsági kockázatokat is rejt, így érdemes ezzel is foglalkozni. A legtöbb router úgy is beállítható, ohgy automatikusan figyelje az elérhető frissítéseket és frissítse magát, ha ez lehetséges.