Ingyen kérhetőek lesznek a Windows 10 frissítései

Az októberi hibajavító keddel megszűnik a Windows 10 általános támogatása, onnantól kezdve az otthoni és a céges felhasználók nem kapják meg többé ingyen a rendszerhez készült biztonsági frissítéseket. Eddig arról volt szó, hogy ezt követően az otthoni felhasználók egyszeri díjért további egy évig, míg a céges vagy állami ügyfelek kisebb vagyonért három évig kérhetnek majd biztonsági frissítéseket a Windows 10-es számítógépeikhez.

Fotó: Alaksiej Čarankievič / Unsplash

Nagyon valószínű volt, hogy a Microsoft kénytelen lesz kompromisszumot kötni az ügyben, hiszen a támogatásának megszűnésekor a Windows 10 még aktívan használt számítógépek potenciálisan százmillióin fut majd. A Windows 11 terjedése ugyan rendkívüli tempóra kapcsolt, néhány piacon már népszerűbb az elődjénél, de a Windows 10 még nagyon sokáig velünk marad.

Emiatt a Microsoft most részlegesen beadta a derekát: az otthoni felhasználók háromféle módon is hozzájuthatnak még egy évig a biztonsági frissítésekhez, ebből kettő most bejelentett módszer pedig ingyenes lesz.

Eddig csak a fizetős megoldásról lehetett tudni, ennek keretében az otthoni felhasználók egyszeri 30 dollárért kérhetik a biztonsági frissítéseket a Windows 10-es számítógépeikre.

A most bejelentett új módszerek viszont nem kerülnek pénzbe: a kiterjesztett támogatás aktiválása 1000 darab Microsoft-pont beváltásával, továbbá a Windows biztonsági másolat alkalmazás használatával is aktiválható lesz.

A Microsoft-pontokat leginkább a Bing kereső és a Copilot bejelentkezett használatával lehet gyűjteni, így a Windows 10 javításait ingyen beszerezni kívánók többsége számára a Windows biztonsági másolat alkalmazás használata lesz a járható út.

Ez már jó ideje a Windows 10 része, a Microsoft OneDrive felhőtárhelybe készít biztonsági másolatokat a Windows beállításairól, a mentett hitelesítő adatokról, továbbá a Dokumentumokhoz hasonló mappák tartalmáról.

Az nem feltétlenül az ördögtől való, hogy a vállalat ilyen kényszerített módon megismerteti ezzel a biztonsági mentési opcióval a felhasználókat, de a Microsoft-fiókokhoz csatolt OneDrive tárhelyen ingyen csak 5 GB felhőtárhely áll rendelkezésre.

Emiatt ha sok minden található a Dokumentumokhoz, Képekhez, Videókhoz hasonló mappákban, akkor kevésnek bizonyulhat a felhőtárhelyen rendelkezésre álló szabad hely. Ilyenkor két lehetőség van: fizetségért cserébe bővíthető a OneDrive kapacitása, vagy a fájlok más mappákba való átmozgatásával csökkenteni kell a PC háttértárán lévő mappák helyfoglalását.

A Microsoft lényegében hajlandó még egy évig ingyen odaadni a Windows 10 frissítéseit az otthoni felhasználóknak, de azt nem tudta megállni, hogy termékkapcsolással ne próbálja valahogy az előnyére fordítani a helyzetet.

A támogatási lehetőségekkel kapcsolatos részleteket júliusban fogja tisztázni a Microsoft, eljuttat majd egy automatikusan települő appot a Windows 10-es számítógépekre, amely bemutatja a rendelkezésre álló opciókat és segít azok használatának a megkezdésében.