Windows 11 titkos fegyverei: Ezek a rejtett funkciók megkönnyíthetik a munkánkat!

A Windows 11 egy modern és letisztult operációs rendszer, amely számos újítást hozott a felhasználói élmény terén. Mindazonáltal a felszín alatt rengeteg olyan kevésbé ismert funkció és beállítás rejtőzik, amelyek jelentősen megkönnyíthetik a mindennapi munkánkat és a rendszer használatát. Ebben a cikkben ezek közül mutatunk be néhányat, amelyek megérdemlik a figyelmünket.

A Windows-gombnak is van gyorsbilenytű-funkciója a menü előhívása mellett.

A Rejtett Start Menü (Windows+X menü)

A Start menü a Windows egyik központi eleme, de kevesen tudjuk, hogy létezik egy rejtett, szöveges menü is, amely gyors hozzáférést biztosít a rendszer fontosabb beállításaihoz és eszközeihez. Ezt a menüt a Windows billentyű + X billentyűkombinációval vagy a Start gombra jobb kattintva érhetjük el. Itt megtalálható többek között az Eszközkezelő, a Lemezkezelés, a Számítógép-kezelés, a PowerShell (rendszergazdai módban is), a Feladatkezelő és a Beállítások. Ez a menü különösen akkor hasznos, ha gyorsan szeretnénk eljutni egy adott rendszerfunkcióhoz anélkül, hogy a hagyományos menükben kellene keresgélnünk.

Virtuális asztalok mesterfokon

A virtuális asztalok funkció már a Windows 10-ben is elérhető volt, de a Windows 11-ben még kifinomultabbá vált. Lehetővé teszi számunkra, hogy több különálló "munkafelületet" hozzunk létre a képernyőnkön. Ez különösen akkor hasznos, ha egyszerre több projekten dolgozunk, vagy ha szeretnénk elkülöníteni a munkahelyi és a személyes tevékenységeinket. A virtuális asztalokat a Windows billentyű + Tab billentyűkombinációval vagy a tálcán található "Feladatnézet" ikonra kattintva kezelhetjük. Itt új asztalokat hozhatunk létre, válthatunk közöttük, és akár az ablakokat is áthúzhatjuk egyik asztalról a másikra. A Windows 11 lehetővé teszi az asztalok egyéni elnevezését és háttérképének beállítását is, így még könnyebben megkülönböztethetjük őket.

Gyorsbillentyűk a hatékonyabb munkához

A Windows 11 számos beépített gyorsbillentyűt kínál, amelyek jelentősen felgyorsíthatják a mindennapi feladatainkat. Íme néhány kevésbé ismert, de annál hasznosabb példa:

Windows + Balra/Jobbra nyíl: Az aktív ablakot a képernyő bal vagy jobb oldalára igazítja.

Windows + Fel/Le nyíl: Az aktív ablakot maximalizálja vagy visszaállítja az eredeti méretére (kétszer megnyomva minimalizálja).

Windows + D: Az összes ablakot minimalizálja, és az asztalt jeleníti meg (újra megnyomva visszaállítja az ablakokat).

Windows + M: Az összes ablakot minimalizálja.

Windows + Shift + M: A minimalizált ablakokat visszaállítja.

Windows + V: A vágólap előzményeit jeleníti meg (ha engedélyezve van a Beállításokban). Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ne csak az utoljára másolt elemet illesszük be, hanem a korábbiakat is.

Windows + Pont (.) vagy Szemikolon (;): Az emoji panelt nyitja meg.

Windows + Ctrl + D: Új virtuális asztalt hoz létre.

Windows + Ctrl + Balra/Jobbra nyíl: Váltás a virtuális asztalok között.

Érdemes kísérleteznünk ezekkel a billentyűkombinációkkal, hogy megtaláljuk azokat, amelyek a leginkább illeszkednek a munkastílusunkhoz.