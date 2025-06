Lecserélné az amerikai légi irányítás a Windows 95-öt

Most már széles körben ismert tény, hogy az állami szervezetek gyakran döbbenetesen régi hardvereket és szoftvereket használnak a kritikus működésük fenntartásához, például a német haditengerészet fregattjait és San Francisco vasúti közlekedését is floppy-lemezeken lévő szoftverek irányítják. És a Windows 95 még nem is a legöregebb rendszer. De van ahol már ez is kínos.

Az ősi jellegük ellenére működnek az FAA rendszerei, de az üzemeltetésük hosszabb távon már megoldhatatlan Windows 95 alapon

Fotó: Etienne Jong / Unsplash

Most az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatalának (FAA) vezetője az amerikai képviselőház beszerzési bizottságának ülésén elmondta, hogy nem lehet tovább húzni az időt, meg kell kezdeni az amerikai légi irányítás informatikájának teljes felújítását.

Chris Rocheleau felhívta a figyelmet, hogy még mindig Windows 95-ös számítógépek, floppy-lemezek, továbbá papír alapú adminisztráció tartja működésben az USA légi közlekedésének jókora részét.

A harminc évvel ezelőtti műszaki színvonalú technológia miatt egyre nehezebb működésben tartani a gépezetet. Az FAA tavaly azt a tájékoztatást adta, hogy a 138 informatikai rendszeréből 51 működése fenntarthatatlan, mert nem bővíthetőek új funkciókkal és hiányoznak hozzájuk a pótalkatrészek.

Az amerikai légi irányítás teljes modernizálása gigászi projekt, nem pusztán anyagi megfontolások miatt halogatják már két évtizede. Ettől függetlenül talán végre megtörik a jég, Sean Duffy közlekedési miniszter az elmúlt évtizedek legfontosabb infrastruktúra-fejlesztési projektjének titulálta az FAA modernizálását, amelyet minden politikai pártnak kötelessége támogatni és prioritásként kezelni.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!