Új kiegészítőt kaphat jövőre a The Witcher 3

Tudomása szerint jelen pillanatban az lehet a CD Projekt ütemterve, hogy leszállítja a The Witcher 3 konzolos változataihoz a moddolást lehetővé tevő frissítést, ezután jöhet hozzá a rejtélyes DLC, majd a Cirit főszerepbe emelő The Witcher 4-et adná ki, és csak ezt követően futhat be az első játék remake változata.