Elképesztő lesz a The Witcher 4

A CD Projekt Red és az Epic Games nemrég mutatta be a The Witcher-sorozat következő nagy dobásának első technikai demóját, amely minden eddiginél látványosabb jövőt vetít előre a rajongók és a konzolos játékosok számára. A bemutató nemcsak grafikai szempontból volt lehengerlő, hanem történeti vonalon is fontos megerősítést hozott: a következő trilógia főhőse Geralt helyett Ciri lesz.

Witcher 4: brutális grafika, új főhős.

Unreal Engine 5.6: látvány, amit eddig csak moziban láttunk

A bemutatott technikai demó az Unreal Engine 5.6 motorral készült, amely jelenleg a videojáték-ipar egyik legfejlettebb grafikus és fizikai motorja. A demó PlayStation 5 konzolon futott 60 képkocka/másodperces sebességgel, teljes ray tracing támogatással – ami önmagában is komoly technikai bravúr.

Ez a kombináció nemcsak a világ élethű megjelenítését teszi lehetővé, hanem azt is, hogy a játék valóban reagáljon a környezeti fényekre, árnyékokra és anyagok fizikai tulajdonságaira. A karakteranimációk, a táj részletessége és az időjárási effektek mind új szintre emelik a vizuális élményt – amit egyértelműen a next-gen játékok mércéjeként pozicionálnak.

Ciri a középpontban – narratív újrakezdés

A CD Projekt Red részéről régóta tartott a találgatás, ki lehet majd a következő Witcher-trilógia középpontjában. A bemutató megerősítette, hogy Cirilla Fiona Elen Riannon, vagyis Ciri, veszi át a főszerepet – egy olyan karakter, akinek múltja, képességei és személyes konfliktusai tökéletes alapot nyújtanak egy epikus fantasy történethez.

A stúdió közlése szerint a játék nem egyszerű folytatás lesz, hanem új narratív ívet indít, amely ugyan megőrzi az előző játékok univerzumát és tónusát, de frissebb perspektívát és játékmenetet is hoz majd. A technikai demóban ugyan nem láthattunk konkrét játékmenetet, de a környezet, a karakterek és a fizika minősége alapján komoly mérföldkőre számíthatunk.

Technológiai ugrás a konzolokon is

Különösen figyelemre méltó, hogy a demó natívan futott PlayStation 5 konzolon, nem pedig PC-n vagy renderelt animáció formájában. Ez azt jelenti, hogy a konzolos játékosok is számíthatnak arra, hogy az új Witcher-epizód nemcsak látványos lesz, hanem optimalizált és folyamatos futású is – amire az új generációs konzolok bevezetése óta kevesebb AAA-játék képes ilyen szinten.