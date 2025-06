Városi közlekedési alternatíva vagy drága játékszer az elektromos roller?

Komfort és kezelhetőség

A 22 kg-os súly az egyik legfontosabb kompromisszum.

A roller nem annyira alkalmas arra, hogy hosszabb távon kézben hordozzák, lépcsőn fel-le vigyék vagy tömegközlekedésen napi szinten emelgessék. A vázon található kihajtható kampó ugyan segít az összecsukásban és rögzítésben, de a súly miatt ez így sem lesz egyszerű, főleg egy kevésbé erős ember számára.

A méretéből és a súlyából adódóan tehát ez a roller inkább liftes házakban lakó és akár őrzött vagy zárható kerékpár/rollertárolós munkahelyeken dolgozó felhasználóknak lesz ideális. És azt is érdemes figyelembe vennünk, hogy ha elfáradnánk vagy az akku lemerülne, akkor sem túl egyszerű ezzel a járművel tömegközlekedési eszközre pattanni. Egy tömöttebb buszra vagy egy magasabb lépcsőkkel rendelkező HÉV-re például kifejezetten nehezen juthatunk fel vele. Ezt érdemes szem előtt tartani, mielőtt a napi utazást megtervezzük és a minimum, hogy mindig a lehető legjobban feltöltött rollerrel induljunk útnak.

Biztonság: fékek, világítás és védelem

A Xiaomi 5 Max biztonsági felszereltsége a kategóriájához képest jól átgondolt. Az elülső és hátsó LED világítás automatikusan alkalmazkodik a fényviszonyokhoz, és külön féklámpa is bekapcsol, amikor a felhasználó fékez. Az első dobfék és a hátsó E-ABS együttműködve hatékonyan lassítanak, miközben a rendszer minimalizálja a blokkolást és az elcsúszást.

Elol-hátul teleszkópok segítik a kényelmesebb utazást.

A tubeless (belő mentes) gumik előnye, hogy kevésbé defektérzékenyek és jobban bírják az ütéseket, valamint elég kényelmesek is, de ennek érdekben muszáj rendszeresen figyelnünk a gumik keménységét. A TCS kipörgésgátló jól működik csúszós útfelületen. Ez akkor is jól jöket, amikor induláskor, amikor lábbal hajtjuk a rollert, nem nehezedünk teljes súlyunkkal a járműre. Ilyenkor a rollerek kerekei hajlamosak kipörögni és ezt is megakadályozza a TCS. De ez a rendszer természetesen nem váltja ki a körültekintő vezetéstechnikát.