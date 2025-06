A Xiaomi új okosszemüvege kétszer annyit bír, mint a Meta Ray-Ban

A Xiaomi újabb lépést tett a jövőbe: legújabb bejelentése szerint elérhetővé válik az AI Smart Glasses, amely nemcsak dizájnban, hanem technikai paramétereiben is új szintet képvisel az okosszemüvegek piacán. Az eszköz egyik legnagyobb előnye, hogy kétszer hosszabb üzemidőt kínál, mint az egyik legismertebb versenytársa, a Meta és Ray-Ban által közösen gyártott szemüveg. Mindezt körülbelül 280 amerikai dollárért, azaz 1 999 jüanért – ez kifejezetten kedvező ár egy ilyen fejlett AI-eszköz esetében.

Xiaomi okosszemüveg Kép: Xiaomi

Az új Xiaomi okosszemüveg nemcsak hosszabb ideig bírja, hanem számos praktikus funkciót is kínál a felhasználóknak, többek között:

Valós idejű fordítást , amelyet a beépített AI-asszisztens végez el a látott szöveg alapján.

, amelyet a beépített AI-asszisztens végez el a látott szöveg alapján. Élő képelemzés és szövegfelismerést , ami lehetővé teszi például információk azonnali megjelenítését utcatáblákról, termékekről vagy hirdetésekről.

, ami lehetővé teszi például információk azonnali megjelenítését utcatáblákról, termékekről vagy hirdetésekről. Hangvezérlést , amellyel érintés nélkül kezelhetők a főbb funkciók.

, amellyel érintés nélkül kezelhetők a főbb funkciók. Navigációs támogatást , amely vizuálisan jeleníti meg az útvonalat a lencsén keresztül.

, amely vizuálisan jeleníti meg az útvonalat a lencsén keresztül. Kijelző a lencsén belül, amely a fontos információkat (üzenetek, értesítések, időjárás stb.) diszkréten mutatja a felhasználónak.

A Xiaomi AI Smart Glasses nemcsak technológiailag, hanem stílusban is versenyképes: a dizájn modern, de nem hivalkodó, így a szemüveg nem kelt futurisztikus hatást – inkább úgy néz ki, mint egy klasszikus napszemüveg vagy olvasószemüveg, amely mögött viszont egy okoseszköz rejtőzik.

A Facebook okosszemüvegét is veri a Xiaomi modellje

A Meta Ray-Ban szemüvegével ellentétben, amely általában 4–6 órányi használatra képes, a Xiaomi készüléke 8–12 órát is kibír egyetlen töltéssel, így akár egész napra is megbízható társ lehet munkában, utazás közben vagy városi használat során.

A gyártó egyelőre csak a kínai piacra jelentette be a terméket, de a Xiaomi globális terjeszkedési stratégiáját ismerve valószínű, hogy az AI Smart Glasses hamarosan más országokban, így akár Európában is elérhető lesz. Ez pedig könnyen új korszakot nyithat az okosszemüvegek hétköznapi használatában – ahol eddig főként prototípusokról vagy drága luxustermékekről beszélhettünk, most egy valódi, elérhető és működő eszköz lépett a porondra.