Elképesztően gyönyörű a szőke modell, azonban van vele egy kis gond

A divatvilág egyre inkább a digitális térbe költözik, és most úgy tűnik, a mesterséges intelligencia már nem csupán háttértámogató technológia, hanem maga válik főszereplővé. A Vogue magazin egyik friss számában egy lenyűgöző, hibátlan külsejű, szőke modell mutatja be a Guess legújabb nyári kollekcióját – az apró betűs megjegyzés szerint azonban a fotó nem egy hús-vér modellt ábrázol. A képen látható nőalak teljes egészében digitálisan generált, ez egy AI-modell.

A Vogue-ban szereplő AI-Modelleket egy Seraphinne Vallora nevű cég "gyártja".

Ez a mozzanat több szempontból is korszakváltást jelez. Egyrészt a divatipar kezd nyíltan kísérletezni a mesterséges modellekkel, másrészt viszont aggasztó kérdések merülnek fel a szépségideálok, a testkép és az iparág emberközpontúsága kapcsán. Vajon mit jelent mindez a valódi modellek számára? Hogyan befolyásolhatja a fogyasztók önképét – különösen a fiatalokét –, ha már a Vogue magazin sem hús-vér nőket mutat példaképként?

Egy új típusú szépségideál születése

Az úgynevezett „Vogue modell”, aki a Guess kampányában tűnt fel, minden eddiginél pontosabban reprezentálja azt, amit az algoritmusok és a trendanalitikák szerint a tökéletes női megjelenésnek kellene jelentenie. Arányos arc, hibátlan bőr, légies mozdulatok – mindez emberi hiba nélkül, pontosan úgy, ahogyan azt a vizuális trendek előírják.

A kampány képein nincs retusálási hiba, rossz szögből elkapott testtartás vagy fáradtság jele. Csak a kifinomult gépi esztétika van jelen – a valódi embert kiszorítva. A Guess márka AI modellje ezzel új mércét állít, ám ennek ára is van: az elérhetetlenség.

Az eddigi reklámfotók és divatanyagok is gyakran idealizált képet mutattak, de legalább hús-vér emberek álltak mögöttük. Most azonban már az alapanyag is mesterséges, így a valósággal való kapcsolat teljesen megszűnhet.

Milyen jövő vár a valódi modellekre?

A professzionális modellek számára ez az új irány komoly kihívást jelent. Egy digitális karakter nem kér fizetést, nem fárad el, nem öregszik, és mindig pontosan azt nyújtja, amit a kreatív csapat elképzelt. A Vogue magazin döntése, hogy helyet adjon egy ilyen szereplőnek, önmagában is jelzésértékű: a digitális szépség elfoglalja a legnívósabb platformokat is.