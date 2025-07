Új fejezet nyílik az Android történetében

A Google új lépése újradefiniálhatja, mit is jelent egy laptop 2025-ben. Az Android operációs rendszer eddig főként okostelefonokon és tableteken hódított. Most viszont laptopokon is megjelenik – és ez teljesen új irányt mutat a platform jövőjében.

Vágólapra másolva!

Az Android eddig a mobil operációs rendszerek vitathatatlan királya volt: több mint 3 milliárd aktív eszközön fut világszerte, okostelefonoktól a tévéken át az autókig. Most azonban a Google új terepre lép: laptopokon is elérhetővé teszi az Androidot. Ezzel a lépéssel a mobil és a PC világ határai még inkább elmosódnak, és a felhasználók számára teljesen új élmények válnak lehetővé. A tavalyi év vége óta pletykált fejleményt erősített meg a Google androidos ökoszisztémáért felelős vezetője, a vállalat dolgozik az olcsó laptopokra szánt ChromeOS rendszer Androidba való beolvasztásán. A Google eddig teljesen különálló rendszerként kezelte a ChromeOS-t, de most egy Androidos laptop alapja lenne.

Fotó: Nathan Dumlao / Unsplash Miért most és miért éppen laptopokra? Az Android laptopokra való eljuttatása nem előzmény nélküli. Már korábban is léteztek próbálkozások – gondoljunk csak a Chromebookokra, amelyek részben képesek Android-alkalmazások futtatására. Ugyanakkor a klasszikus Android OS teljes értékű futtatása notebookon eddig csak „barkács” megoldásokkal (emulátorokkal vagy módosított ROM-okkal) volt lehetséges. A változás motorja a 2025-ös Google I/O-n bejelentett új Android-disztribúció, amelyet kifejezetten nagyobb kijelzőkre és billentyűzetes használatra optimalizáltak. A rendszer képes natív módon futni ARM-alapú laptopokon, és támogatja a multitaskinget, egérhasználatot, valamint az asztali alkalmazásokat idéző felhasználói élményt. Mit tud az Android laptopon? Az új rendszer nem csupán egy felnagyított mobilfelület. Az Android laptopos verziója számos újdonsággal rendelkezik: Reszponzív, ablakos kezelőfelület : A mobilos alkalmazások ablakban futnak, átméretezhetők és egymás mellé helyezhetők.

: A mobilos alkalmazások ablakban futnak, átméretezhetők és egymás mellé helyezhetők. Többablakos multitasking : Egyszerre több appot is használhatunk – ahogyan azt Windows vagy macOS esetén megszokhattuk.

: Egyszerre több appot is használhatunk – ahogyan azt Windows vagy macOS esetén megszokhattuk. Billentyűzet- és egértámogatás : A rendszer teljes mértékben támogatja az asztali perifériákat, beleértve a gyorsbillentyűket és egérgesztusokat.

: A rendszer teljes mértékben támogatja az asztali perifériákat, beleértve a gyorsbillentyűket és egérgesztusokat. Google Play integráció : A legtöbb mobilapp már telepíthető és futtatható, néhány pedig már külön is optimalizált a nagyobb kijelzőre.

: A legtöbb mobilapp már telepíthető és futtatható, néhány pedig már külön is optimalizált a nagyobb kijelzőre. Nagyobb teljesítmény ARM processzoron: A Qualcomm, a MediaTek és a Samsung új chipjei laptopos kivitelben is képesek Androidot futtatni – kimondottan energiahatékonyan. Kinek szól az Android-alapú laptop? Az Android laptop nem váltja le a hagyományos Windows- vagy macOS-eszközöket – de új alternatívát kínál azoknak, akik: főként mobilappokat használnak (pl. közösségi média, streamingszolgáltatások, jegyzetelés),

könnyű, gyors és olcsó eszközt keresnek munkához vagy tanuláshoz,

olyan fejlesztők, akik mobilalkalmazásokat készítenek, és szeretnék azokat natívan tesztelni nagyobb kijelzőn. A szegmens leginkább az olcsóbb laptopokra, illetve a diákokra és a tartalomfogyasztókra céloz. Ugyanakkor a Google nem zárja ki, hogy később prémium modellek is megjelenjenek a piacon.

Verseny az Apple-lel és a Microsofttal A Google új iránya egyértelmű válasz a Microsoft ARM-es Windows 11 stratégiájára, illetve az Apple sikeres M-szériás MacBookjaira. Míg az Apple saját hardver-szoftver ökoszisztémájában kínál kiemelkedő teljesítményt, a Google nyitott ökoszisztémája az Androidot teszi még univerzálisabbá – immár laptopokon is. A Microsoft szintén ARM-kompatibilis laptopokat fejleszt, és a Windows is egyre inkább hibrid irányba mozdul el. Ebben a kontextusban az Android laptopverziója a „harmadik út” lehet, főként azok számára, akik már most is Google-szolgáltatásokra és appokra építik digitális életüket. Mi várható a közeljövőben? A Google első hivatalos Android-laptopjai várhatóan 2025 végén vagy 2026 elején kerülnek piacra, főként az Egyesült Államokban és Ázsiában. A globális megjelenés fokozatos lesz, a gyártók közül a Lenovo, az ASUS és a Samsung már be is jelentette partnerségét a projekthez. A rendszer nyílt forráskódú alapjaira támaszkodva akár független gyártók is elkészíthetik saját verziójukat – így az Android-alapú laptopok piaca hamar szélesedhet. Új típusú eszköz születik Az Android laptopos elérhetősége nem csupán technikai fejlesztés – hanem egy új eszköztípus megszületése. Olyan hibrid megoldás, amely a mobilos egyszerűséget és az asztali számítógépek rugalmasságát ötvözi. A Google ezzel nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja a laptop fogalmát – és talán azt is, mit jelent a jövő számítástechnikai eszköze. Sameer Samat sajnos semmiféle egyéb információval sem szolgált az ügyben, így nem tudni, hogy végső soron mi terv, egész pontosan hogyan fog kinézni a laptopos rendszer Androidba való beolvadása. Annyi biztos, hogy az Android 16 már rendelkezik egy számítógépszerű használatra szánt kezelőfelülettel, amelynek a Samsung Dex adja az alapját, bár csak egy jövőbeli frissítéstől válik elérhetővé a felhasználók számára.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!