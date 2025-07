Kínos baklövés: az Apple véletlenül a konkurencia telefonját reklámozta

Az Apple kínai hivatalos Support Weibo-csatornáján egy rövid időre megjelent a Samsung Galaxy Z Flip 7 promóvideója, majd gyorsan eltávolították – miközben eredetileg az Apple-nél megjelenő szülői korlátozásokat mutatták volna be az App Store letöltéseihez kapcsolódóan.

Az Apple véletlenül a Samsng összehajtható telefonját reklámozta.

Fotó: Samsung

Ez egy nem mindennapi baklövésvolt: az Apple, amely jelenleg még nem rendelkezik saját hajlítható iPhone-nal, véletlenül egy közvetlen versenytárs termékét reklámozta.

A hibát több nemzetközi technológiai portál is észrevette. Az Apple később közölte, hogy feltehetően a Weibo kliens hibája lehet az ok – a videó nem hivatalos feltöltés volt, csupán technikai probléma miatt jelent meg a vállalat fiókjában.

Kínos véletlen vagy kommunikációs zavar?

Szakértők szerint több lehetséges forgatókönyv is szóba jöhet: az Apple kínai közösségi média csatornáját egy külső ügynökség kezeli, amely Samsungról is gondoskodik – így könnyen előfordulhatott, hogy rossz videót másoltak a posztba. Egy másik elmélet szerint egyszerű vágólap-hiba történhetett, amikor az Apple-tartalmat szerkesztették. Az Apple gyorsan reagált, a hibát elismerték és közölték, hogy együttműködnek a Weibo-val a probléma elhárításában.

A rivális váratlan reklámja

Ez a véletlen reklámpillanat különösen kínos az Apple számára, ugyanakkor a Galaxy Z Flip 7-nek váratlan online figyelmet hozott. A Samsung új hajlítható telefonja, amely fejlett mesterséges intelligenciával, kompakt dizájnnal és prémium kijelzőkkel érkezik, így egy rivális csatornáján kapott ingyen hirdetést, amely több ezer kínai felhasználóhoz jutott el.

Apple hajlítható stratégiája még várat magára

Miközben a Samsung vezető szerepet tölt be a hajlítható telefonok piacán – a Fold 7 és Flip 7 modellek széles körű elismerést kaptak –, az Apple még mindig nem dobott piacra ilyen eszközt. A pletykák szerint az első hajlítható iPhone legkorábban 2026 második felében érkezhet, egy 7,8 colos belső és 5,5 colos külső kijelzővel, valamint titánházas vázzal és új biometrikus azonosító rendszerrel.

Ez az eset arra is rávilágít, mennyire érzékeny a digitális márkakommunikáció a mai világban. Egyetlen hiba vírusszerűen terjedhet és akár komoly presztízsveszteséggel is járhat. A tartalomgyártás és megosztás során ezért egyre nagyobb szerepe van a szervezett, jól ellenőrzött munkafolyamatoknak – még a legnagyobb márkák esetében is.