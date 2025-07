Tévésorozat készül az Assassin’s Creedből

Az általunk is tesztelt Assassin’s Creed Shadows-szal az Ubisoft végre reményt adott a legendás játéksorozat rajongóinak, hogy képes érdekes és élvezetes folytatásokat készíteni az elmúlt évtizedben nagyon elfáradt szériához, nem kell még temetni azt.

Assassin's Creed Shadows

Fotó: Ubisoft

Most a The Hollywood Reporter jóvoltából újabb pozitívnak tűnő fordulatra derült fény, öt évvel az eredeti bejelentését követően végre zöld utat kapott az Assassin’s Creed tévésorozatos feldolgozása a Netflixtől. A hosszas csendből sejthetően huzamos időn keresztül rosszul mentek a dolgok, több alkalommal is lecserélték a projekt kreatív csapatát, de a legújabb gárdának sikerült végre olyan dologgal előállnia, amelynek a megvalósítására hajlandó pénzt adni a cég.

A részletek egyelőre nem világosak, azonban a showrunnerekre fény derült: az egyikük a Kemény motorosokon és a Westworldön íróként dolgozott Roberto Patino, a második pedig a Halo tévésorozaton és a Fear the Walking Deaden munkálkodott David Wiener lesz.

A duó közös közleménye szerint mindketten a kezdetek óta rajongói az Assassin’s Creed játéksorozatnak, így megtisztelő számukra, hogy rájuk bízták a tévésorozatos adaptációt. Állításuk szerint a széria nem csak a látványról és a kalandokról szól, de emberi történeteket mesél el: az életcél keresése, az identitással, a végzettel és a hittel kapcsolatos kérdésekkel való küzdelem is az elválaszthatatlan részét képezik, ami jó alapanyaggá teszi.

Reményeik szerint sikerül majd olyan adaptációt készíteniük, amelyet bűn volna megtagadni a rajongóktól.

Az Assassin’s Creedből 2016-ban már megjelent egy mostanra teljes joggal elfeledett mozis feldolgozás, ám a többi megbukott videójátékos adaptációhoz hasonlóan emögött sem olyan gaming háttérrel rendelkező filmkészítők álltak, akik megértették volna az alapanyagot. Időközben megtört a filmes és a sorozatos átok, a lengedező minőségű The Witcher már egy új korszak kezdete volt, a The Last of Us és a Fallout pedig már mágnesként gyűjtik az Emmy-jelöléseket és az Emmy-díjakat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!