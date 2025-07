Beperelt egy közismert szivárogtatót az Apple

A technológiai világban hétköznaposak a különféle indíttatásból elkövetett szivárogtatások, gyakran hónapokkal a bejelentésük előtt fény derül a nagy gyártók terveire. Ez borzasztóan bosszantja a cégeket, próbálnak mindent megtenni a szivárogtatások megakadályozása és a fecsegők lefülelése érdekében. Viszont az szokatlan, hogy olyan személyeket pereljenek be, akik továbbítják a széles publikum felé a bizalmasnak minősülő információkat.

Fotó: Cottonbro Studio/Pexels

Most erre is sor került, az Apple ráadásul nem is akárki ellen indított polgári peres eljárást: a közismert Jon Prosser szivárogtató került a célkeresztjébe az idén ősszel érkező, már nyilvános tesztelési fázisban járó iOS 26-tal kapcsolatos információk publikálásáért.

A perindítványban az Apple azt állítja, hogy a Prosser által nyilvánosságra hozott információk egy dolgozójának a fejlesztői mobiljáról származnak. A dolgozó meghívott a lakására egy személyt, aki a távollétében titokban feloldotta a mobilját, majd videóhívásban mutogatta Prossernek az iOS 26 rendszert. Prosser állítólag fizetséget ajánlott fel az információkért, videón rögzítette a hívást, majd reklámbevételen keresztül származó profitért nyilvánosságra hozta az Apple üzleti titkait.

Az Apple úgy állítja be a helyzetet, hogy Prosser szándékosan felbujtotta a másik személyt az információk megszerzése érdekében.

Prosser szerint ez téves, valóban a periratban lévő személytől kapta az általa kiszivárogtatott információkat. Viszont nem bujtotta fel más mobiljának az illetéktelen használatára, nem videócsevegésben kapta az információkat, azt sem tudta, hogy az a személy milyen módon jutott hozzá információkhoz. Állítása szerint mindezt bizonyítani is tudja, megvannak a másik személlyel folytatott chatelések a telefonján.

Ezekből kiderül, hogy őt kereste meg a forrás az információkkal, a kapott anyagok feletti ítélkezést követően pedig úgy döntött, hogy kockázatot vállalva megbízik a hitelességükben.

A perindítványban az Apple el kívánja tiltatni Prossert attól, hogy a jövőben nyilvánosságra hozza a titkait, továbbá kártérítést is követel tőle az okozott károkért.