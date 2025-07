Biztató hírt kaptak a Mass Effect rajongói

Sok évnyi csendet követően újabban van mire várniuk a Mass Effect játéksorozat rajongóinak. Elsőként is már jó ideje fejlesztés alatt áll a széria következő része a BioWare-nél, négy évvel ezelőtt jelent meg az első kedvcsináló videója, másrészt pedig tavaly novemberben felkarolta tévésorozatos adaptációra az Amazon Prime videóstreamelő.

Mass Effect Legendary Edition

Fotó: BioWare / Electronic Arts

A következő játékkal együtt a sorozat első évadának a megjelenése is évekre van, azonban most biztató érkezett az adaptáció kapcsán. Pontosabban előkerült, a sorozatért felelős Daniel Casey még tavaly novemberben elárulta egy eddig csekély figyelmet kapott instagramos bejegyzésben, hogy a Mass Effect tévés feldolgozásán nagyrészt ugyanaz a produkciós csapat dolgozik, akik a Fallout sorozaton is.

Ez remek hír, annak idején nagy volt a szkepticizmus a gamerek körében a Fallout tévésorozattal kapcsolatban: sokan attól tartottak, hogy az élő szereplős feldolgozásban nem sikerül majd hűen ábrázolni a különleges világát, nem jön majd át a széria lényege és atmoszférája.

Ehhez képest az Amazonnál a kezdetektől fogva nagyon kompetensen kezelték az adaptációt, aminek meg is lett az eredménye, a The Last of Us mellett ez a másik olyan játékfeldolgozásos sorozat, amivel még a legnagyobb rajongók is elégedettek lehetnek.

A héten ez már a második játékok tévéfeldolgozásaival kapcsolatos hír, a Netflix jóváhagyta az Assassin’s Creed adaptációjának az elkészítését.

