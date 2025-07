Lebukott az MI chatbotot használt bíró

A generatív mesterséges intelligenciás chatbotok egyik korai üzleti közönségének az ügyvédek bizonyultak. A jogászok a munkájuk különösen unalmas és időigényes részét próbálták rábízni a technológiára, például precedensek kutatására és a bíróságra beadandó dokumentumok szövegezésére kezdték használni a ChatGPT-hez hasonló eszközöket.

Pont olyan hatást kelt a bíró indoklása, mintha chatbot írta volna

Sajnos az MI chatbotok nem a megbízhatóságukról híresek, így a kapott szöveget át sem nézett jogászok nemhogy téves, de időnként teljesen kitalált, avagy MI-szlegben hallucinációkkal teli információkat tartalmazó papírmunkákat adtak le.

Az ügyvédek nemtörődömségből fakadó, súlyos etikai vétségétől jól felment a bírók vérnyomása, megkapták a magukét a trehány jogászok.

Méltóságteljes Chatbot bíró úr

Most az Egyesült Államokban bekövetkezett a borítékolható: az ügyvédek után egy bíró becsületén is folt esett a chatbot használata miatt. Az eset New Jersey-ben történt, egy CorMedix nevű vállalat ellen pert kívánnak indítani a befektetői, a cég pedig szerette volna ezt megakadályozni egy beadvánnyal.

Julien Xavier Neals bíró elutasította a beadványt és zöld utat adott a pernek, azonban a döntését elemezve a CorMedix ügyvédei hibák egész sorozatát fedezték fel.

Többek közt három felhozott precedens kimenetele is téves volt, és hallucinációból fakadó idézetek voltak az indoklásában.

A CorMedix nem kíván vitatkozni magával döntéssel, de tételesen felhívta a bíróság figyelmét az MI chatbot által generáltnak tűnő dokumentum tárgyi tévedéseire. Erre válaszul a bíró visszavonta a döntését, hamarosan lesz helyette másik, és jó eséllyel nagyon kínos beszélgetésekben volt része a színfalak mögött.

Az ügyről jó eséllyel hallunk még, a bíró nem csak magát hozta kellemetlen helyzetbe, de a teljes szakmára rossz fényt vetett a botránnyal.

