Egész digitális életünk veszélybe kerülhet, ha ellopják a telefonunkat

Ma már szinte minden a telefonunkban van: a magánéletünk, a bankkártyánk, a jegyeink, a dokumentumaink, a kapcsolataink, sőt gyakran még a munkaeszközeink is. Ezért nem csupán bosszúság, ha elveszítjük, vagy ellopják a telefont, hanem komoly kockázatot is jelent. Az utólagos kapkodás helyett azonban sokkal hatékonyabb, ha még időben megteszünk néhány alapvető biztonsági lépést. Ezekkel nemcsak az adatainkat védhetjük meg, hanem nagy eséllyel vissza is szerezhetjük az eszközünket – vagy legalábbis nyugodtan törölhetjük róla mindazt, amit nem szeretnénk mások kezében látni.

Már nem az a legnagyobb baj, ha ellopják a pénztárcánkat! A telefonunkban több értékes adat lehet.

Fotó: Shutterstock/onsuda

Aktiváljuk a keresési funkciót, ha ellopják a telefonunkat

Androidos készülékek esetében ez a „Find My Device” (Eszköz megkeresése), iPhone-nál pedig a „Find My iPhone” (iPhone keresése) funkció. Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik, hogy egy másik eszközről vagy böngészőből megnézzük a telefonunk aktuális vagy utolsó ismert helyzetét, hangot játszassunk le vele, zároljuk vagy akár távolról töröljük az adatokat.

Fontos: Ezek a funkciók csak akkor működnek, ha előre engedélyeztük őket és az eszköz be van jelentkezve a saját fiókunkkal (Google-fiók vagy Apple ID).

Használjunk képernyőzárat – de ne a legegyszerűbbet

Sok felhasználó még mindig PIN-kód vagy egyszerű minta segítségével védi a készülékét – vagy egyáltalán semmivel. A legbiztonságosabb megoldás a biometrikus azonosítás (ujjlenyomat, arcfelismerés), amit kombinálhatunk egy erős jelszóval vagy kóddal.

Ne használjunk születési dátumot, 1234-et vagy azonos számjegyeket – ezeket egy tolvaj könnyen kipróbálja. A cél, hogy ha a telefon illetéktelen kezekbe kerül, ne lehessen pár perc alatt feloldani és hozzáférni az adatainkhoz.

Kapcsoljuk be az automatikus zárolást és az adatvédelmi figyelmeztetéseket

Állítsuk be, hogy a telefon rövid inaktivitás után automatikusan zárolódjon – ez lehet 30 másodperc vagy 1 perc, de semmiképp ne legyen 5-10 percnél hosszabb. Emellett érdemes engedélyezni, hogy az értesítések tartalma csak feloldott állapotban látszódjon, különösen az SMS-ek és az emailek esetében. Egy ügyesen megfogalmazott kétlépcsős bejelentkezési kód vagy banki üzenet akár feloldás nélkül is információt adhat a támadónak – ha nem vigyázunk.