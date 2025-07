Veszélyben a fiatalok! Több mint félmillió rosszindulatú fiókot törölt a Facebook

Az új rendszer nemcsak azt teszi lehetővé, hogy a fiatalok könnyebben jelenthessenek visszaéléseket, hanem azt is, hogy közvetlen segítséget kapjanak – például egy automatikusan megjelenő tanácsadó felületen keresztül, amely lépésről lépésre útmutatást ad, hogyan kezeljék a helyzetet.

A blokkolási funkció is bővült: most már lehetőség van úgynevezett „előre blokkolásra” is, ami azt jelenti, hogy egy ismeretlen felhasználót azelőtt lehet letiltani, hogy bármilyen kapcsolatfelvétel történne. Ez különösen fontos azok számára, akik korábban már tapasztaltak zaklatást.

Oktatás, megelőzés, tudatosság

A Meta hangsúlyozza, hogy a technológiai megoldások önmagukban nem elegendőek – szükség van a felhasználók tudatosságának növelésére is. Ezért a vállalat új edukációs kampányokat is indított, amelyek célja, hogy a fiatalok megtanulják felismerni a kockázatokat, és magabiztosabban tudjanak reagálni az online térben jelentkező fenyegetésekre.

Az oktatóanyagokat – például interaktív videókat és kvízeket – nemcsak a platformokon belül, hanem iskolákban is elérhetővé teszik, együttműködve gyermekvédelmi szervezetekkel. A Meta célja, hogy az új generáció digitálisan tudatos, felelős felhasználóvá váljon, akik már idejekorán felismerik a veszély jeleit.

Az új védelmi intézkedések mellett a Meta továbbra is agresszívan lép fel a szabályait megszegő fiókokkal szemben.

Az év elején szakértői csapatuk közel 135 000 Instagram-fiókot távolított el, mert szexualizált kommenteket írtak, vagy szexuális tartalmú képeket kértek olyan felnőttek által kezelt fiókoktól, amelyeken 13 év alatti gyermekek szerepeltek.

További 500 000 olyan Facebook- és Instagram-fiókot is eltávolítottak, amelyek ezekhez az eredeti fiókokhoz kapcsolódtak.

A szülők és gondviselők bevonása

Az új biztonsági rendszer egyik fontos eleme, hogy nemcsak a fiatalokat célozza meg, hanem a szülőket is aktív részvételre ösztönzi. A Meta frissített szülői felügyeleti eszközei segítségével a gondviselők jobban nyomon követhetik, hogyan használják gyermekeik a közösségi platformokat, anélkül, hogy közvetlenül be kellene avatkozniuk a magánéletükbe.