Túlélőcsomag a fesztiválszezonra: ezek a tech kütyük nélkülözhetetlenek

A nyári zenei fesztiválok különleges hangulatot kínálnak: a szabadság, az élő zene, az önfeledt közösségi élmények és a hajnalig tartó táncolás sokak számára az év fénypontját jelentik. Mindezek mellett azonban fontos, hogy gyakorlati szempontból is felkészüljünk. A modern okoseszközök nem csupán a hétköznapokban nyújtanak kényelmet, hanem a fesztiválhelyszíneken is hasznos társaink lehetnek. Ha jól választjuk meg, milyen tech kütyüket viszünk magunkkal, elkerülhetjük a lemerült mobilokat, a tájékozódási nehézségeket, vagy az elveszett értékek miatti bosszúságot – miközben sokkal komfortosabban élvezhetjük a programokat.

Nem csak fesztiválokon, de ha kempingezni megyünk kedvencünkkel, akkor sem kell lemondanunk az elektronikai eszközeink nyújtotta kényelemről.

Power bank – a túlélés alapja

A mobiltelefonunk ma már sokkal több, mint kommunikációs eszköz. Használjuk fényképezésre, programkövetésre, jegykezelésre, fizetésre, zenehallgatásra – és persze kapcsolatban maradásra. Ilyen használat mellett egy teljes nap alatt könnyen lemerülhet, különösen, ha intenzíven fotózunk vagy folyamatosan online vagyunk. Mivel a fesztiválokon a konnektorhoz jutás többnyire nehézségekbe ütközik, elengedhetetlen, hogy vigyünk magunkkal egy jó minőségű power banket. A 10–20 000 mAh kapacitású eszközök kényelmes megoldást nyújtanak, főként akkor, ha gyors töltést (PD vagy QC szabvány) is támogatnak, illetve több USB-kimenettel rendelkeznek. Egy ilyen töltővel egyszerre akár két-három eszközt is életre kelthetünk – ez különösen akkor hasznos, ha barátainkkal osztozunk az energián. Már napelemes verzióban is kaphatóak és így teljesen ingyen energiát is adhatnak.

Okosóra vagy aktivitásmérő – hasznos társ a nap minden szakában

Egy fesztivál során sokat mozgunk, keveset alszunk, és gyakran olyan helyzetbe kerülünk, amikor a telefont nem tudjuk kényelmesen elővenni. Egy okosóra vagy aktivitásmérő segítségével könnyedén nyomon követhetjük az értesítéseinket, hívásainkat, a napi aktivitásunkat, sőt, akár a zenelejátszást is vezérelhetjük. Egyes modellek már beépített GPS-szel is rendelkeznek, ami megkönnyítheti a tájékozódást a nagyobb fesztiválhelyszíneken, vagy segíthet megtalálni a sátorunkat a sötétben. Ráadásul a nap végén azt is visszanézhetjük, mennyit sétáltunk, hány órát aludtunk (ha egyáltalán), vagy milyen a pulzusunk a koncertek alatt – mindez nemcsak szórakoztató, hanem hosszabb távon hasznos információkat is adhat.