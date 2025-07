Megszűnhet a Galaxy S26 széria egyik tagja

Nagyon úgy tűnik, hogy a világ két legfontosabb mobilgyártója egy húron pendülve meg fogja változtatni a prémium termékkínálatát. Most már jó ideje arról szólnak a hírek, hogy az Apple várhatóan szeptemberben bemutatkozó iPhone 17 mobilcsaládja négytagú marad, azonban a régóta legrosszabbul fogyó Plus modellt teljesen leváltja a vékonyka iPhone 17 Air.

A Samsung Galaxy S25 széria tagjai

Fotó: Samsung

Most a dél-koreai TheElec forrásai szerint a Samsung is ugyanerre az álláspontra helyezkedett, a várhatóan jövő január táján debütáló Galaxy S26 szériájában már nem lesz S26+, a helyére a vékony Galaxy S26 Edge jöhet be.

A két vállalat között annyi különbség van, hogy a Samsung idén egy kísérleti extra modellként már piacra dobta a Galaxy S25 Edge telefonját, így az iPhone 17 Air egy erre adott válasznak minősül majd.

Az Apple és a Samsung taktikája nem meglepő, túlságosan összemosódott a prémium mobilkínálatuk, a modelljeik jobb megkülönböztetésével határozottabban kell specifikus közönségeket célba venniük a különféle telefonokkal.

