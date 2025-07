Tízmilliókért találhat gazdára egy irodai tűzőgép

Az idei év eddig egyik legérdekesebb aukcióját indította az amerikai GameStop áruházlánc a használt tárgyak hirdetésével foglalkozó eBay-en, áruba bocsátotta a híres Staplegate-botrány során használt irodai tűzőgépet.

Gyűjtői ereklye lett a Staplegate során használt tűzőgép

Fotó: GameStop

Az olcsó tucattermék tűzőgép a videójáték-történelem egyik relikviájává vált: a Nintendo Switch 2 megjelenésének a napján olyan határozottan használta az egyik GameStop üzlet eladója, hogy nem csak a blokkot tűzte vele hozzá a kézikonzolok dobozaihoz, de még a konzolok kijelzőibe is beküldte a kapcsot.

A megjavított konzol és eredetisége tanúsítvány is jár hozzá

Fotó: GameStop

A vevők persze nem voltak elájulva ettől, az egyikőjük nagy visszhangot kiváltva megosztotta az internet népével a balszerencséjét, mielőtt kicseréltette volna a tönkretett játékkonzolját az üzletben.

A GameStop jótékonysági aukcióját megnyerő személy nem csak a hírhedt tűzőgépet kapja meg, de egy kapcsozással tönkretett Nintendo Switch 2 is a tulajdonába kerül, bár a bolt időközben kicseréltette a kijelzőt, így akár játszhat is vele. A termékek mellé egy eredetiséget bizonyító okirat is jár.

Hírünk írásakor még hat nap volt vissza a licit befejezéséig, de máris durván 110 ezer dollárnál, olyan 37,5 millió forintnál járt a csomag ára.

A licitet megnyerő személy pénzét a Children's Miracle Network Hospitals gyermekkórházaknak fogja továbbutalni a GameStop.

