Xboxra is kiadja a népszerű játékát a PlayStation

Drámai változásokon ment keresztül az elmúlt években a játékipar. A termékek egyre gigászibb fejlesztési költségei miatt hatalmas iparági konszolidációk történtek, állandóan leépítésekkel járó racionalizálások vannak folyamatban. A PlayStation elkezdte PC-re is kiadni a játékait, az Xboxhoz tartozó stúdiók által fejlesztett játékok pedig sorban jelennek meg PlayStationre.

Helldivers 2

Fotó: Arrowhead Game Studios

Most újabb történelmi pillanat jött el a feje tetején pörgő játékiparban: a Sony bejelentette a Helldivers 2 kiadását az Xbox Series konzolokra.

Ez az első alkalom, hogy a PlayStation-üzletág Xboxra is megjelentet egy játékot, és az iparági trendek ellenére a többséget jó eséllyel teljesen váratlanul érte a fejlemény.

Az élő szolgáltatásos Helldivers 2 még a tavalyi év elején jelent meg szimultán PlayStation 5 és PC platformokra, az xboxos változata pedig 2025. augusztus 26-án fut majd be 14 990 forintos áron.

A játék támogatja a keresztplatformos multiplayert, azaz egymás oldalán harcolhatnak majd a PC, a PlayStation, továbbá az Xbox platformokon játszók.

Egyelőre nem világos, hogy a Sony miként képzeli el a játékainak Xboxokra való kiadását, hírünk írásáig a cég nem volt hajlandó nyilatkozni az ügyben. Elképzelhető, hogy csak egyes többjátékos pénznyomdákat juttat majd el rájuk, a The Last of Us, az Uncharted, a Horizon, vagy a God of War Xboxokra való kiadása továbbra is hihetetlenül hangzik, hiába jelentek már meg PC-re.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!