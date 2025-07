Egy házimozi alapköve is lehet a Hisense hatalmas ULED tévéje

A Hisense mostanra a világ egyik legnagyobb és legerősebb televíziógyártójává vált globálisan. Ráadásul egy ideje az úgynevezett felső kategóriában, tehát az innovatívabb modellek szegmensében is betonbiztos pozíciókat épített ki. E sikerben nagy szerepet játszottak a cég ULED televízió, és e család a közelmúltban egy újabb taggal bővült.

Hisense U8Q ULED tévé

Ez a Hisense U8Q, amelytől hazánkban is nagyon sokat vár a kínai konszern. Ennek majd' két méteres, pontosan 190 centiméteres, azaz 75 hüvelykes képátlójú változatát próbálhattuk ki egy rövid tesztidőszak idejéig. Ezt azért fontos külön kiemelni, mert a nagy méret mostanra az egyik fő frontvonallá vált ebben az iparágban.

Remek külső

A termék megjelenésén azonnal látszódik, hogy nem egy olcsó, unalmas termék. A készülékház vastagsága mindenhol ugyanakkora, tehát az alsó részen sem öblösödik ki. Ennek köszönhetően a falra is egyszerűen és esztétikusan felakasztható. A kávái vékonyak, egy síkban vannak a kijelzővel, így kikapcsolt állapotban észrevehetetlenek. A sokszögű fém talpa karakteressé teszi a külsejét, de mégsem bazári és hivalkodó.

Hisense 75U8Q

A csatlakozókínálatra nem lehet panasz, hiszen van rajta négy darab a jelenlegi legfejlettebb HDMI 2.1, emellett pakoltak rá digitális audió, fejhallgató, USB és Ethernet portot is. Rendelkezik beépített WiFi-vel, támogatja a Bluetooth (5.3) használatát, azaz a manapság divatos vezeték nélküli adatátviteli eljárásokkal is boldogul. Ennek révén például kábelek nélkül csatlakoztatható hozzá hangeszköz, fejhallgató vagy akár egy egér, billentyűzet vagy kontroller is.

Igen jól szól!

Az átlagosnál jóval komolyabb, 4.1.2 csatornás, 90 wattos audio rendszerrel látták el, amelynek része egy beépített dupla mélynyomó is. Ennek köszönhetően a basszusok telten, gazdagon dörrennek meg. Ebből fakadóan a hangzás organikus, természetes, eltérően a legtöbb mai televíziótól.

A hangminőség meglepően jó. (Forrás: Hisense)

A sztereó érzékelhető, a hangerő pedig megdöbbentően nagy, így akár egy hatalmas szobát is képes megtölteni hangokkal. Hanghibákat nem tapasztaltunk, tehát a zörgéstől, csörgéstől, statikus zörejektől megkímélt. A tisztaságnak hála a beszédhangok visszaadása is remek, és természetesen az előzetesen programozott hangmódokat sem spórolták ki belőle. Ezek nevükkel is jelzik, hogy milyen típusú tartalmak mellé szánja őket a gyártó.