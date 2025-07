A vártnál gyorsabb lehet az iPhone 17 Air

Tovább dübörög az Apple mobiljaival foglalkozó pletykagyár. Az iPhone 17 Pro megosztó kameraszigetének leleplezését követően most újból a vékony és könnyű iPhone 17 Air kapcsán jöttek friss hírek, Ming-Chi Kuo piacelemző és a Fixed Focus Digital is azt állítják, hogy vártnál jobb hardverek kerülhettek a Plus modellt valószínűleg teljesen leváltó készülékbe.

Így nézhet ki hátulról az iPhone 17 Air

Fotó: Majin Bu

A források szerint az iPhone 17 Air lényegében Pro modell lesz a borítása alatt, azaz 12 GB memóriával párosított Apple A19 Pro rendszerlapka hajthatja. Ennek megfelelően úgy tűnik, hogy a teljes mobilcsaládból csak a normál iPhone 17 használ majd 8 GB memóriát és A19 chipet, nem számítva a jövő tavaszra várható iPhone 17e modellt.

További érdekesség az iPhone 17 Air kapcsán, hogy Majin Bu szerint négyféle színben lesz kapható, a fekete és fehér mellett sárga és kék is lesz belőle, az utóbbiak nagyon pasztell jellegűnek ígérkeznek.

