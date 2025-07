Megpróbálja elrejteni a spam SMS-eket az iPhone

Az ősszel befutó iOS 26 rendszer számos kisebb-nagyobb fejlesztést hoz az iPhone-ok gyári alkalmazásaiba, például a FaceTime videócsevegő meztelenség és vetkőzés detektálása esetén képes lesz automatikusan felfüggeszteni a folyamatban lévő hívásokat.

A SMS-ben érkező spam szűrése mellett az ismeretlen számokról jött üzenetek elrejtésére is lehetőséget ad majd az iOS 26-ban lévő Üzenetek alkalmazás

Fotó: Apple

Természetesen az Üzenetek alkalmazás is kap néhány fejlesztést, például háttereket lehet majd beállítani a csevegésekhez, csoportos csevegés esetén is működik majd a gépelési indikátor, szavazásokkal lesznek feldobhatóak a csevegések, elérhetővé válik az élő gépi fordítás.

Most két további apróság is figyelmet kapott, amelyek sokak számára a fentieknél is hasznosabbak lehetnek.

Egyrészt spam mappa kerül az Üzenetek appba, amelybe az alkalmazás automatikusan száműzi majd a kéretlennek tűnő üzeneteket, másrészt pedig egy új opció aktiválását követően az ismeretlen számokról érkező üzenetek áttehetőek lesznek a szintén új „Ismeretlen küldők” mappába.

Az új mappákba gépileg betett üzenetekről nem kapnak értesítéseket a mobilozók, manuálisan kell majd ellenőrizniük a tartalmukat.

