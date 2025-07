Az elmúlt hetekben folyamatosan mennek el a szórakoztatóipari legendák, Michael Madsen és Ozzy Osbourne után 59 évesen Julian LeFay is meghalt. A játéktervező közel sem örvendett akkora ismertségnek, mint a színész és a zenész társai, azonban széles körben a The Elder Scrolls atyjának tartják, a munkásságának direkt és indirekt módon gigantikus hatása volt a játékiparra.

Julian LeFay

Fotó: Once Lost Games

LeFay a nyolcvanas években kezdte a játékipari karrierjét, a Bethesdához a kilencvenes évek elején csatlakozott. A The Elder Scrolls: Arenán és The Elder Scrolls II: Daggerfallon dolgozott, külsősként besegített a szériát popkulturális jelenség szintjére emelt The Elder Scrolls III: Morrowind fejlesztésébe.

A Bethesdától való távozását követően LeFay számos játékfejlesztőnél és pozícióban megfordult, végül 2019-ben Ted Petersonnal és Eric Heberlinggel megalapította a Once Lost Games nevű stúdiót. A trió tagjai az első két The Elder Scrolls veteránjai, és szellemi örököst kívántak készíteni ezeknek, a The Wayward Realms című új játékuk részben kicktarteres finanszírozással készül.

A Once Lost Games szerint Julian LeFay évek óta rákkal küzdött, emiatt az elmúlt időszakban kissé vissza is vonult, hogy a lehető legtöbb időt töltse a családjával, nem voltak illúziói a gyógyulás valószínűsége kapcsán.

