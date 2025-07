Technológiai újításokkal új szintre lép a Kékszalag

Július 10-én indul útjára az 57. Kékszalag mezőnye Balatonfüredről. Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlásversenye idén minden eddiginél digitálisabbá válik: a Magyar Telekom mint a Magyar Vitorlás Szövetség hivatalos digitális partnere, új technológiai megoldásokkal támogatja a versenyt, beleértve az élő közvetítést, a hajókövető rendszert és az adatátviteli hálózatot is.

Nem csak a partról lehet követni a Kékszalagot.

Fotó: ADAM BERES

A Telekom a versenyre egy külön, dedikált Campus Network hálózatot hoz létre, amely biztosítja a stabil, nagy sávszélességű és alacsony késleltetésű adatkapcsolatot a teljes tóterületen. Ennek köszönhetően a streaming-szolgáltatás még extrém időjárási körülmények vagy nagy nézői terhelés mellett is zavartalanul működhet. A Campus hálózatot a Balaton körüli 5G- és 4G-lefedettség egészíti ki, amely nyári időszakban teljes kapacitással üzemel.

A Campus hálózat egy helyileg telepített, zárt és dedikált mobilhálózat, amelyet kifejezetten egy adott terület – például egy gyár, rendezvény vagy sportesemény – kiszolgálására hoznak létre.

A közvetítéshez több különböző típusú kamera csatlakozik: vízi, parti és drónkamerák mellett idén éjjellátó eszközöket is bevetnek, így a nézők a nappali és az éjszakai órákban is valós időben követhetik az eseményeket. Emellett öt versenyhajóra fedélzeti kamerákat is felszerelnek, amelyek lehetőséget adnak élő bejelentkezésre a fedélzetről, ezzel tovább erősítve a jelenlét élményét. A közvetítést négy motoros kísérőhajó is támogatja, operatőrökkel és a parton dolgozó stúdiócsapattal együttműködve.

Akár több nézőpontból is követhetjük a Kékszalagot

Az eseményt a kekszalaglive.hu weboldalon és a Telekom Live YouTube csatornáján lehet élőben követni. A közvetítés többkamerás, interaktív formában valósul meg, és lehetőséget biztosít arra is, hogy a nézők különböző nézőpontokat válasszanak – akár otthonról, akár mobil eszközről csatlakoznak be.

A verseny lebonyolítását és követhetőségét segíti az a GPS-alapú nyomkövető rendszer is, amelyet a győri Széchenyi István Egyetemmel közösen fejlesztett tovább a Telekom. Az új rendszer minden nevezett hajóra felkerül, így a szervezők, versenybírók és a nézők is valós időben láthatják a hajók pontos pozícióját és mozgását. A webes felületen követhető a verseny állása, a részidők, az útvonalak, és lehetőség van kedvenc csapatok kiemelésére is, így a nézők személyre szabott, interaktív élményben részesülhetnek.