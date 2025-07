Ez mindent megváltoztat: elképesztő kijelzők dobhatják fel a filmeket, játékokat – videó

A szórakoztatóipar és a technológia kapcsolata mindig is szoros volt. A hajlítható kijelzők pedig új lehetőséget teremtenek a vizuális élmények újradefiniálására: nemcsak praktikus, hanem teljesen újfajta, immerszív élményt kínálnak. Azonban a technológia lehetőségei és a jelenlegi tartalomkínálat között egyelőre szakadék tátong. Ez a cikk azt vizsgálja, hogyan befolyásolhatják a hajlítható kijelzők a játékok világát, a filmnézést, a koncerteket – és miért nem valósult még meg ez a jövőkép.

A hajlítható kijelzők nemcsak hordozhatók, hanem körénk is hajlanak

A hajlítható kijelzők eddig elsősorban az okostelefonok világában tűntek fel, például a Samsung Galaxy Z Fold sorozat vagy az LG feltekerhető kijelzős tévéjében. Ezek a megoldások elsőre kényelmi újításoknak tűnnek – kisebb helyen elfér egy nagyobb képernyő –, de a valódi potenciáljuk túlmutat ezen. A valódi áttörés ott jöhet, ahol a hajlíthatóság nem csupán dizájnkérdés, hanem az élmény szerves része.

A jövő szórakoztatóipari rendszerei elképzelhetők úgy, hogy a kijelző nem előttünk helyezkedik el, hanem részben vagy teljesen körülvesz bennünket. Ez egy térhatású képi világot eredményezhet, hasonlóan ahhoz, ahogy a surround rendszerek forradalmasították a hangélményt.

Sphere: az első látványos példa

A Las Vegasban felépített Sphere aréna már megmutatta, mit lehet kihozni a hajlított kijelzőkből. Ez a hatalmas gömb alakú épület kívül és belül is LED-panelekből áll, és képes olyan látványt nyújtani, mintha az ember szó szerint egy másik világba lépett volna be. Ugyan a Sphere nem klasszikus értelemben vett „hajlítható” kijelzőkkel dolgozik, mégis tökéletes példája annak, hogy a képek nem kell, hogy síkban maradjanak – sőt, sokszor hatásosabbak, ha körénk hajlanak.

A Sphere-nél látott élmények egy része kifejezetten erre az építészeti megoldásra készült, egyedi tartalomként.

Ez előrevetíti azt a kihívást is, amivel a hajlítható kijelzők szórakoztatóipari térnyerése küzd: nincs elég kompatibilis tartalom.

Az élő zenei előadások és színházi produkciók is profitálhatnak a hajlított kijelzők kínálta lehetőségekből. A koncerthelyszínek mögötti hatalmas ledfalak már ma is részei az élménynek, de ha ezek képesek a közönséget is körülölelni, új szintre léphet a vizualitás. Hologram- vagy AR-alapú produkciókhoz kombinálva egyedülálló szórakoztató élmények születhetnének. Ennek eddig szinte egyedüli példája a Sphere.