Melyik konzolt válasszuk? PS5, Xbox vagy Nintendo? Segítünk dönteni

Xbox Series X/S Fotó: Microsoft

A Series X teljesítményben egyenértékű vagy jobb, mint a PS5, a Series S pedig kedvező árú belépőszintet kínál, ha nem fontos a 4K vagy az optikai meghajtó. A Microsoft az utóbbi években felvásárolta a Bethesda-t és az Activision Blizzardot is, így a Call of Duty, Diablo, Fallout, Starfield vagy Elder Scrolls univerzumok is egyre inkább Xbox-központúvá válnak – legalábbis hosszú távon.

A cloud gaming és a cross-platform játék tovább növeli az Xbox vonzerejét – ha például PC-n, mobilon vagy tableten is játszanánk ugyanazzal a fiókkal, az Xbox ökoszisztémája ehhez ideális választás.

Nintendo Switch 2 – Mobilitás, kreativitás, nosztalgia

A Nintendo sosem versenyzett a nyers hardvererőben – és nem is most fog. A Switch 2 viszont hatalmas előrelépés az előző generációhoz képest: erősebb hardver, jobb kijelző, továbbfejlesztett akkumulátor és szélesebb third-party támogatás jellemzi.

Nintendo Switch 2

Fotó: Petar / Unsplash / https://unsplash.com/photos/someone-is-playing-mario-kart-on-a-nintendo-switch-qjEz9QmqeG4

A játékfelhozatal továbbra is egyedülálló. The Legend of Zelda: Echoes of the Depths, Super Mario Odyssey 2, Metroid Prime 4, vagy a Splatoon 4 – ezek mind a Nintendo világa, amit sehol máshol nem kapunk meg. A Switch 2 ráadásul visszafelé kompatibilis a Switch játékokkal, így több ezer cím vár már a megjelenés pillanatában.

A konzol hibrid jellege (TV-re köthető és hordozható is) megmaradt, így utazáshoz, gyerekeknek vagy „kanapés” többjátékos élményekhez is ideális. Igaz, a grafikai teljesítmény még mindig nem vetekszik a PS5 vagy az Xbox tudásával, de a játékstílus ezt nem is igényli.

Melyik konzol kinek való?

PlayStation 5 : Azoknak ajánlott, akik a történetvezérelt, filmes élményt keresik, és a Sony belső fejlesztésű címeiért rajonganak.

: Azoknak ajánlott, akik a történetvezérelt, filmes élményt keresik, és a Sony belső fejlesztésű címeiért rajonganak. Xbox Series X/S : Ideális választás azoknak, akik havidíjas rendszerben, nagy játékkönyvtárhoz szeretnének hozzáférni, és élvezik a szolgáltatásalapú játékmodellt.

: Ideális választás azoknak, akik havidíjas rendszerben, nagy játékkönyvtárhoz szeretnének hozzáférni, és élvezik a szolgáltatásalapú játékmodellt. Nintendo Switch 2: Tökéletes családoknak, fiatalabb játékosoknak, vagy azoknak, akik egy könnyedebb, kreatívabb játékélményre vágynak – akár útközben is.

2025-ben konzolt választani nem (csak) technikai döntés. Ma már nemcsak azt kell nézni, melyik gép erősebb vagy olcsóbb, hanem azt is, hogy milyen világba szeretnénk belépni. A Sony filmbe illő történeteivel, a Microsoft szolgáltatásalapú ökoszisztémájával vagy a Nintendo kreatív világával? A döntés rajtunk áll – és a legjobb az egészben, hogy mindhárom út élvezetes lehet. Talán ma már nincs is szükség kizárólagosságra: egyre többen tartanak otthon kettő – vagy akár három – platformot is. Mert játszani jó. Bárhol. Bármikor. Bármivel.