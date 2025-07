Újabb luxusdivatban utazó céget hackeltek meg

Egyre inkább úgy tűnik, hogy inváziót indítottak a luxusdivatban utazó márkák és a vásárlóik ellen a kiberbűnözők. Idén május közepe táján a Dior és a Victoria’s Secret egymáshoz képest pár nappal közölték, hogy betörtek a számítógépes rendszereikbe és többek közt vevői adatokat loptak ki azokból, majd június elején a Cartier állt elő ugyanezzel a történettel.

A Louis Vuitton már a negyedik luxusmárka, amelytől vevői adatokat loptak az elmúlt két hónapban

Fotó: Dyana Wing So / Unsplash

Most újabb áldozat jelentkezett, a Louis Vuitton dél-koreai kirendeltsége is csatlakozott hozzájuk. A sztori nem változott, többek közt a vásárlók egyes adatai is a hackerek kezébe kerültek. A leánycég nem árulta el, hogy pontosan milyen információkról van szó, de pénzügyi adatok nincsenek köztük.

Ez elsőre jól hangozhat, de a luxusmárkák tehetős közönségének már az is éppen elég rossz, ha a nevük és címük megjelenik a sötét weben.

Ha ismert személyek, akkor megzsarolhatják őket a lakcímük nyilvánosságra hozásával, de éppen a klasszikus betörők is hajlandóak lehetnek pénzt fizetni az olyan ingatlanok listájáért, amelyek nagy értékű zsákmánnyal kecsegtetnek.

