Óriási vihart kavart a Microsoft egyik vezetője

A napokban újabb tömeges elbocsátást jelentett be a Microsoft, a mostani körben világszerte olyan kilencezer munkavállalónak int búcsút, hogy átszervezze a működését és optimalizálja a kiadásait. A leépítések a teljes vállalatot érintik, de az Xbox-divíziónál különösen súlyosak, projektek törlése mellett a The Initiative nevű fejlesztőstúdióját is bezárja az üzletág.

A videójátékos részleget ért elkeserítő hírek után a cég egy megfontolatlan felsővezetőjének sikerült még olajat is öntenie a tűzre. Az Xbox Game Studiosnál felelős producerként dolgozó Matt Turnbull egy mostanra törölt LinkedIn-bejegyzésben azt javasolta az elbocsátott dolgozók számára, hogy kérjenek segítséget a ChatGPT-hez vagy a Copilothoz hasonló chatbotoktól.

Turnbull szerint ő már személyesen is kísérletezett azzal, hogy az állás elveszítése esetén mire lehet használni ezeket az eszközöket helyzet által kiváltott érzelmi és kognitív terhelés csökkentésére.

Konkrét utasításokat tartalmazó példákat is megosztott, például az érintettek kidolgoztathatnak maguknak egy 30 napos programot az álláskeresés kiégés nélküli segítésére, újraírathatják többféle verzióban az önéletrajzukat, álláskereső közösségi médiás bejegyzéseket és üzeneteket írathatnak.

Imposztor szindrómától szenvedek a munkahelyem elveszítése után. Tudnál segíteni abban, hogy olyan új megvilágításba helyezzem ezt az élményt, ami emlékeztet arra, amiben jó vagyok?

– javasolta az „érzelmi tisztánlátás és magabiztosság” részben.

Turnbull minden bizonnyal jót akart, ám a visszajelzések láttán gyorsan törölte a bejegyzését.

A Microsoftnál már nem üres mantra a generatív MI-s eszközök használata, a dolgozói értékelésekben külön figyelmet fog szentelni annak, hogy az alkalmazottak mire és hogyan használják a technológiát. Kezd nem tolerált jelenséggé válni az MI-s eszközöktől való távolmaradás, Turnbull reakciója pedig remek példa arra, hogy miként gondolkodnak a technológiát komolyan használók.

