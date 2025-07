Visszatáncolt az áremeléstől a játékipar

Hosszú évek óta érvelnek a játékipari szereplők, hogy muszáj volna újból megemelni a nagy költségvetésű játékok teljes árát. Ennek nem kapzsiság az oka, egyszerűen csak brutálisan kilőttek a fejlesztési költségek, a napokban például az Ubisoft vezetője elárulta, hogy az Assassin's Creed Shadows elkészítése 100 millió eurónál, avagy 40 milliárd forintnál is többe került.

Mégsem a The Outer Worlds 2 lesz a Microsoft első 80 dolláros játéka

Fotó: Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios

A játékipar jelenleg 70 dolláros teljes árat használ sztenderdként, de idén úgy tűnt, hogy valósággá válik a következő áremelés, felmegy 80 dollárra az új játékok költsége. A Nintendo már meg is lépte ezt, a Switch 2 konzolhoz érkező legpatinásabb termékeiért már ennyit kér, a japánokon kívül pedig májusban a Microsoft is közölte, hogy az ősszel érkező The Outer Worlds 2-vel kezdve átáll a megfelelő termékek esetében erre az árazásra.

Most óriási meglepetésre fordulat történt, a Microsoft elhalasztotta a 80 dolláros árcédula bevezetését, az idei ünnepi szezonban érkező termékeiért mégis csak 70 dollárt kér majd.

További magyarázat nem járt az ügyhöz, de a találgatások szerint gyengék lehetnek a The Outer Worlds 2 előrendelései, emiatt történhetett az árcsökkentés.

A Microsoft jó eséllyel arra kíváncsi, hogy a 70 dolláros árcédula javít-e a játék előrendelésein, és ha igen, akkor milyen mértékben.

Az Obsidian következő játékát 80 dollárért már előrendelt gamerek vissza fogják kapni a különbözetet, hamarosan tájékoztatva lesznek a részletekről.

