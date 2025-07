Nem csak a méret számít – így választhatunk okosan monitort!

A monitorokat sokan temették, amikor a laptopok térhódítása megkezdődött, de mára kiderült, hogy nem volt igazuk. Világosan látszik, hogy erre a termékcsoportra van igény, és az emberek igénylik a nagyobb méretű képernyőkkel ellátott megjelenítőket akkor is, ha nem asztali PC-t használnak.

Az AGON by AOC PD34 egy kiváló, bár elég drága monitor. Mi is leteszteltük.

A piac dinamikusan nő, amire értelemszerűen reagálnak a gyártók is, amelyek próbálnak minél szofisztikáltabb megoldásokkal reagálni a felmerülő elvárásokra. Ez viszont azt jelenti, hogy a választék horizontálisan is vertikálisan is döbbenetesen nagy. Azaz magyarán rengeteg a különféle termék, ami feladja a leckét mindenkinek a választás során. Ebben a cikkben kifejezetten az egyes kijelző típusokat vettük górcső alá, mert e téren óriási eltérések lehetnek!

OLED monitorok

Az OLED az egyik legmodernebb technológia jelenleg, aminek sajátossága, hogy minden egyes képpont fényereje egyedileg szabályozható, és akár ki is kapcsolható. Ennél fogva elérhető a tökéletes fekete, és így a hibátlan kontraszt. A színek pedig ragyogóak, fátyolosságtól mentesek.

Samsung Odyssey OLED G8

Jelenleg két cég gyárt ilyen típusú paneleket, az LG és a Samsung. Ennél fogva e két konszern kínálatában rengeteg ilyen OLED monitor található meg. De e két szereplő más cégek számára is értékesíti a technológiát, így léteznek például Philips, AOC, ASUS és MSI OLED monitorok is például. A tapasztalataink szerint pedig ezektől is remek képminőséget kapunk.

Azt fontos megemlíteni, hogy a két dél-koreai cég eltérő eljárásra esküszik. A Samsung a kvantumpontos QD-OLED irányt preferálja, az LG pedig az úgynevezett WOLED-et. Ám a tapasztalataink szerint az átlagos felhasználó számára igazán sok különbség nincs.

Az OLED monitorok hátrányaként kell megemlíteni, hogy még mindig sokba kerülnek, de hát a minőségért áldozni kell!

Mini LED monitorok

Manapság egyre több az úgynevezett Mini LED monitor, amiről sokan azt gondolhatják, hogy itt minden egyes képpont mögött egy egyedileg szabályozott fénykibocsátó dióda kap helyet, ám ez tévedés.

A Mini LED a hagyományos LCD technológia egyik evolúciós lépcsőfoka, aminél az innováció a háttérvilágításban rejlik. Ennek köszönhetően a fényerő és a kontraszt lényegesen nagyobb a megszokottnál. Azaz aki a megszokottnál jobb képminőségre, de az OLED-nél némileg olcsóbb megoldásra vágyik, annak érdemes a Mini LED monitorok háza táján szétnéznie.