Sokat ad elérhető áron a Nothing új okosórája

Már jó ideje nem luxus mulatságok az okosórák, mára pedig eljutottunk odáig, hogy a széles kör számára megfizethető modellek is rendelkeznek minden fontos funkcióval. A radikális kinézetű fejhallgatóját követően a Nothing most piacra dobta a legújabb modelljét, a CMF Watch 3 Pro nem csak elegáns, de 40 ezer forintért mindent tud, amire a többségnek csak szüksége lehet.

CMF Watch 3 Pro

Fotó: CMF by Nothing

A kerek kijelzős okosórába 1,43" átmérőjű AMOLED kijelző került, 131-féle sportmódot kínál az aktivitások követésére, támogatja a fitneszadatok Strava, Apple Health, és Google Health Connect rendszerekben való megosztását.

Az okosóra nagy érdekességei, hogy a beépített GPS-én köszönhetően precíz mozgáskövetésre képes, pulzus mellett a véroxigénszint is mérhető vele, és tipikus használat mellett 13 nap az akkus üzemideje.

A CMF Watch 3 Pro talán legnagyobb hiányosságának az NFC hiánya tűnik, nem lehet vele érintéssel fizetni, ami egyes vevők számára kényelmetlen lehet.

Kapcsolódó érdekességként nem ez a CMF almárka idei első ár-érték bajnok terméke, a CMF Phone 2 Pro is nagyon sokat ad a pénzéért cserébe.

