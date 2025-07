Értéknövelő extrát kap a GeForce RTX 4000 széria

A történetének legbotrányosabb termékrajtját produkálta a GeForce RTX 5000 videókártyákkal az NVIDIA. A legsúlyosabb gondokat kiemelve a többszörös hamis képkockagenerálásra hivatkozva megtévesztően azt állította, hogy az új termékek az elődeikhez képest akár 2-3× is gyorsabbak, emellett szándékosan gáncsolta a 8 GB memóriájú modellek tesztjeinek a megjelenését, és még a bugos grafikus meghajtószoftvereivel is hónapokig irritálta a gamereket.

Fotó: Fredrick Tendong / Unsplash

A GeForce RTX 5050 piacra kerülését követően most már csillapodnak a kedélyek. A független sajtó jóvoltából minden gamer alaposan tájékozódhat arról, hogy ténylegesen mire képesek a GeForce RTX 5000 kártyák, továbbá miért nem éri meg pénzt adni a 8 GB-os modellekért.

Most végre egy pozitívnak mondható hír is érkezett az NVIDIA háza tájáról, a GeForce 590.26 driver fejlesztői előzetes változatában némi trükközéssel már a GeForce RTX 4000 szériás videókártyák tulajdonosai is aktiválhatják a Smooth Motion funkciót az Nvidia Profile Inspector eszközön át.

Ez a hamis képkockagenerálás driver szintjén implementált változata, bármely játékban lehetővé teszi a képkockasebesség megduplázását, jelenleg csak a GeForce RTX 5000 kártyákon aktiválható.

Egyelőre nem világos, hogy a Smooth Motion mikor válhat hivatalosan elérhetővé a gamerek számára. Az említett driver olyan korai, hogy NVIDIA fejlesztői fiókra van szükség a letöltéséhez, a funkció pedig nem aktiválható az NVIDIA beállítószoftverének a felületén.

