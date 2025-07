Így védhetjük meg adatainkat nyaralás közben

Ahogy egyre többen visszük magunkkal a digitális életünket is a nyaralásra, úgy válik egyre fontosabbá a mobileszközök és személyes adataink védelme is. Telefon, tablet, okosóra – ezek nemcsak a navigációhoz, a fotózáshoz vagy a szórakozáshoz kellenek, hanem gyakran a banki ügyintézést, a repülőjegyeket, a szállásfoglalást, a belépőjegyeket is ezek tárolják. Egy rosszul megválasztott wifi-hálózat vagy egy gyanús USB-töltőállomás akár az egész nyaralást is tönkreteheti – nem beszélve a személyes adataink vagy pénzünk elvesztéséről. Összegyűjtöttük, mire érdemes figyelni, ha digitális eszközeinkkel együtt indulunk vakációzni.

Ezekre érdemes figyelnünk, hogy váljon adatbiztonsági rémálommá a nyaralás.

Fotó: Samuel Cruz / Unsplash / https://unsplash.com/photos/a-woman-sitting-on-a-chair-gjwBBhPPvOs

A nyilvános wifi nem mindig jó barát

Külföldön, repülőtéren, hotelben vagy kávézóban járva csábító lehet, hogy rácsatlakozunk egy ingyenes wifi-hálózatra, főleg ha a mobilnet drága vagy épp gyenge. Azonban ezek a nyílt hálózatok komoly kockázatot jelentenek. Egy támadó könnyedén létrehozhat olyan hotspotot, amelynek neve hasonlít a valódihoz – például „FreeHotelWiFi” vagy „Airport_Guest” – és ha erre csatlakozunk, ő minden adatforgalmunkat figyelheti. Jelszavak, bejelentkezések, banki adatok kerülhetnek rossz kezekbe.

Ha muszáj nyilvános wifit használnunk, legalább VPN-en keresztül tegyük – ez titkosítja a forgalmat, és megnehezíti a lehallgatást. Emellett kapcsoljuk ki az automatikus wifi-csatlakozást a telefonon, hogy ne kapcsolódjon fel magától egy korábban használt hálózatra, amelyet a támadók „lemásoltak”.

Ne dugjuk be akárhová a telefonunkat – a hamis töltők veszélyesek lehetnek

Reptereken, pályaudvarokon, bevásárlóközpontokban vagy szállodai lobbykban egyre több a nyilvános USB-töltőpont – és ezek egy része nemcsak áramot, hanem kártékony szoftvert is adhat. Az úgynevezett „juice jacking” támadás lényege, hogy az USB-csatlakozón keresztül kártékony kód kerülhet az eszközünkre. Ezzel hozzáférhetnek adatainkhoz, jelszavainkhoz, vagy akár átvehetik az irányítást a telefon fölött.

Megoldás:

mindig vigyünk magunkkal saját adaptert és töltsünk konnektorból, ne USB-portból ha mégis szükség van USB-s töltésre, használjunk „adatblokkoló” USB-adaptert vagy egy ún. „charge-only” kábelt, ami csak az áramot engedi át, adatot nem.

NFC és zsebtolvajlás 2.0 – ha túl közel jönnek hozzánk

Az NFC, azaz a Near Field Communication ma már rengeteg telefonban, okosórában és bankkártyában megtalálható, és kényelmes fizetést vagy adatcserét tesz lehetővé. Ugyanakkor, ha nem figyelünk, akár egy rosszindulatú „érintés” is elegendő lehet ahhoz, hogy adataink illetéktelen kezekbe kerüljenek. Bár a modern eszközök többféle védelemmel is rendelkeznek (pl. fizikai közelség, képernyőzáras engedélyezés), az NFC bekapcsolt állapota így is kockázatot jelenthet nyilvános helyen.